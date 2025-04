Dormi sonni tranquilli con Hoover Ultra Vortex: battimaterasso antiacaro scontato del 10% su Amazon!

Hoover Ultra Vortex MBC500UV 011 è un battimaterasso elettrico da 500W con luce UV-C, progettato per rimuovere polvere, acari e allergeni da superfici come materassi, divani, cuscini e imbottiti. Dispone di tre modalità di utilizzo, un contenitore da 0,3 litri e un design compatto e maneggevole. È attualmente disponibile su Amazon a 84,99 euro, con IVA e spese di spedizione comprese, in offerta con sconto del 10%.

Acquista subito il battimaterasso di Hoover: è in super sconto su Amazon

La combinazione di aspirazione potente e azione battericida della luce UV-C consente una pulizia profonda e igienizzante. Il dispositivo è efficace contro acari della polvere, batteri e residui organici, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e del riposo.

Il battimaterasso offre tre programmi: aspirazione semplice, aspirazione con luce UV-C e modalità combinata per un’azione completa. I comandi sono posizionati sulla parte superiore dell’impugnatura, facilmente accessibili anche durante l’uso.

Il contenitore raccoglipolvere da 0,3 litri è sufficiente per sessioni regolari di pulizia e si svuota con facilità, senza contatto diretto con lo sporco. Il filtro è lavabile, rendendo l'apparecchio economico e facile da mantenere nel tempo.

Il design compatto e il peso contenuto consentono di manovrare il dispositivo senza fatica, anche su superfici verticali o spazi ristretti. La testa di pulizia è ampia e dotata di rullo battente, che contribuisce a sollevare le particelle in profondità dai tessuti.

L’Hoover Ultra Vortex MBC500UV 011 è una soluzione pratica e potente per igienizzare materassi e imbottiti in modo efficace. Con 500W di potenza, luce UV-C, tre modalità di utilizzo e filtro lavabile, migliora la pulizia domestica, soprattutto per chi soffre di allergie. Il prezzo di 84,99 euro, con sconto del 10%, IVA e spedizione comprese, lo rende un valido alleato per l’igiene quotidiana. Affrettati, la consegna è celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato.