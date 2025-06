Dormi fresco anche ad agosto: questo ventilatore di Rowenta è un colpo di genio

Per chi desidera un ventilatore che sappia unire efficienza e silenziosità, segnaliamo il Rowenta Turbo Silence VU5650, una scelta intelligente e pratica. Attualmente disponibile a un prezzo promozionale di 84,99€, in sconto rispetto al prezzo di listino di 129,06€, rappresenta una soluzione accessibile per migliorare il comfort domestico.

Il ventilatore che devi comprare oggi: è in sconto

Il punto di forza di questo modello risiede nella sua capacità di offrire un flusso d’aria potente, raggiungendo fino a 7,2 metri di distanza grazie al motore Effitech. Questa tecnologia, oltre a garantire prestazioni elevate, consente un risparmio energetico significativo, riducendo i consumi del 55% rispetto ai modelli precedenti. Si tratta di un’opzione ideale per chi cerca un dispositivo efficiente e rispettoso dell’ambiente.

Il ventilatore offre una personalizzazione completa del flusso d’aria, con 12 velocità regolabili che vanno da una leggera brezza a una ventilazione intensa. Inoltre, l’oscillazione automatica a 120 gradi assicura una distribuzione uniforme dell’aria in tutta la stanza, mentre l’altezza regolabile consente di adattarlo a diverse configurazioni domestiche.

Un altro aspetto che distingue il Rowenta Turbo Silence è la sua estrema silenziosità. Con soli 35 dB(A) di emissione sonora, il ventilatore è perfetto per l’uso in ambienti tranquilli, come la camera da letto o uno studio. La modalità Silent Night è stata progettata per garantire un raffreddamento continuo durante la notte, senza disturbare il sonno.

Rowenta Turbo Silence VU5650 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un ventilatore a piantana capace di combinare prestazioni elevate, silenziosità e un design curato. Oggi costa solo 84,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.