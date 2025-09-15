Doppio sconto sul phon di nuova generazione più venduto del momento: è il best buy del giorno

Per chi è alla ricerca di una soluzione efficace per la cura quotidiana dei capelli, il phon di Bopcal rappresenta una proposta interessante, soprattutto in virtù dello sconto attualmente applicato che ne rende il prezzo più accessibile rispetto al listino. Con una riduzione di 50 euro rispetto al prezzo originale, il dispositivo si colloca in una fascia competitiva, senza tuttavia rinunciare a quelle caratteristiche che possono fare la differenza nell’utilizzo domestico. Di fatto, costa soltanto 89,99€ a cui si deve applicare un ulteriore sconto di 10€ al checkout.

Asciugatura rapida e personalizzabile

Uno degli aspetti che meritano attenzione è la velocità di asciugatura, favorita dalla presenza di un motore brushless capace di raggiungere i 160.000 giri al minuto. Questo consente di ottenere un flusso d’aria che arriva fino a 40 m/s, elemento che si traduce in tempi di asciugatura ridotti e una maggiore praticità nella routine mattutina. La presenza di 12 modalità di asciugatura permette di adattare il funzionamento del phon alle diverse esigenze, dai capelli più sottili a quelli più spessi, garantendo così una certa versatilità nell’utilizzo quotidiano.

Il phon di Bopcal si distingue per l’integrazione della tecnologia agli ioni negativi, una soluzione ormai consolidata che mira a ridurre l’effetto crespo e a neutralizzare l’elettricità statica. Il rilascio di 500 milioni di ioni negativi, infatti, contribuisce a migliorare l’aspetto generale della chioma, conferendo ai capelli una maggiore morbidezza e una luminosità naturale. Tra le funzionalità che vale la pena sottolineare figura il sistema di termo-controllo intelligente, progettato per monitorare la temperatura oltre 100 volte al secondo.

Il dispositivo viene fornito con un diffusore a rotazione magnetica, accessorio particolarmente utile per chi desidera definire i ricci o aumentare il volume della piega. La leggerezza e l’ergonomia del design, unite a un manico antiscivolo, rendono l’asciugacapelli comodo da maneggiare anche durante sessioni prolungate, mentre il formato compatto ne facilita il trasporto, risultando adatto anche per chi viaggia frequentemente. Il phon di Bopcal si propone come uno strumento capace di unire praticità, tecnologia e attenzione alla salute del capello. Costa 89,99€ con le offerte e con il coupon di 10€ applicabile al checkout lo si paga soltanto 79,99€.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.