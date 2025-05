Doppia omologazione, comfort e sicurezza: il seggiolino auto Foppapedretti è in sconto

Il seggiolino auto Foppapedretti Tender i-Size è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 103,99 euro, grazie a uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino. Un acquisto, quindi, particolarmente vantaggioso per le famiglie che cercano una soluzione sicura e versatile per i propri bambini.

Doppia omologazione, doppia sicurezza in auto

Progettato per adattarsi alla crescita del bambino, il seggiolino copre una fascia di utilizzo ampia, dai 15 mesi fino ai 12 anni circa, per un'altezza compresa tra 76 cm e 150 cm. La conformità al regolamento europeo ECE R129/03 ne certifica l'aderenza agli standard di sicurezza più recenti. Inoltre, grazie alla doppia omologazione Dual Fix, è possibile installarlo sia con il sistema Isofix che con le cinture di sicurezza dell'auto, garantendo massima flessibilità e adattabilità ai diversi veicoli.

Un aspetto distintivo di questo modello è l'attenzione dedicata alla sicurezza. La tecnologia Safe Body Protection è stata sviluppata per ridurre al minimo i rischi in caso di impatti laterali, offrendo una protezione avanzata. Il seggiolino include anche il sistema Comfort Kid Pad, che combina protezione e comfort per il bambino durante i viaggi più lunghi.

La facilità d'uso è un altro punto di forza del Foppapedretti Tender i-Size. Il sistema di regolazione simultanea del poggiatesta e delle cinture consente di adattarlo rapidamente alla crescita del bambino, utilizzando una sola mano. Per i più piccoli, è incluso un riduttore ergonomico, ideale per garantire un supporto ottimale a partire dai 76 cm di altezza.

Dal punto di vista del design, il seggiolino è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui tessuti mélange e imbottiture morbide, che assicurano un'esperienza di viaggio piacevole. Le dimensioni compatte (45 x 46 x 74 cm) e il peso contenuto di 7 kg lo rendono maneggevole e facile da installare, un dettaglio che non passa inosservato per chi deve spostarlo frequentemente tra diversi veicoli.

In sintesi, il seggiolino Foppapedretti Tender i-Size rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un seggiolino auto che combini sicurezza, comfort e praticità. L'attuale offerta su Amazon, con un risparmio di 35 euro rispetto al prezzo di listino, lo rende ancora più interessante. Acquistalo ora in offerta lampo con uno sconto del 25%!

