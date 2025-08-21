Doppia cottura, doppia comodità: la pentola Lagostina con cestelli separati oggi costa il 22% in meno

Cucinare due piatti insieme utilizzando una sola pentola? Oggi è possibile, grazie alla pentola multicottura Lagostina: acquistala in offerta a 59,99 euro, con uno sconto del 22%, per portarti a casa un prodotto versatile e in grado di semplificare la tua cucina.

Come funziona la doppia cottura?

Uno degli aspetti che colpiscono maggiormente di questa pentola a è la cura nella scelta dei materiali: la struttura in acciaio inox 18/10 rappresenta una garanzia sia dal punto di vista della resistenza sia per quanto riguarda la sicurezza alimentare. La scelta di un fondo spesso consente una distribuzione uniforme del calore, aspetto che si traduce in una cottura omogenea e nella possibilità di utilizzare la pentola su qualsiasi piano, inclusa l’induzione.

La presenza di manici rivestiti in silicone rosso aggiunge un elemento di praticità che si apprezza soprattutto nell’uso quotidiano: la presa resta salda e sicura anche a temperature elevate, un dettaglio non trascurabile quando si maneggiano piatti caldi o si sposta la pentola dal piano cottura al tavolo.

Il punto di forza che caratterizza questo modello rispetto ad altre pentole multicottura è la presenza del sistema a doppio cestello. Questa soluzione consente di cucinare due pietanze diverse nello stesso momento, mantenendo separati i sapori e ottimizzando tempi e consumi. Un vantaggio che si rivela particolarmente utile quando si desidera preparare più portate per una cena con amici o per la famiglia, senza dover utilizzare più pentole e sporcare ulteriori stoviglie.

La pentola ha una capacità di 5 litri e un diametro di 22 cm, dimensioni che la rendono adatta sia a preparazioni quotidiane sia a piatti più elaborati. Il coperchio in vetro con foro di sfiato permette di monitorare la cottura senza disperdere calore, e la compatibilità con il forno fino a 175°C amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo.

Dal punto di vista estetico, la combinazione tra acciaio lucido e inserti rossi conferisce alla pentola un aspetto moderno, adatto anche per essere portato direttamente in tavola. La garanzia di 10 anni offerta dal produttore rappresenta un’ulteriore rassicurazione sulla durabilità del prodotto.

La pentola multicottura Lagostina si conferma una soluzione interessante per chi cerca versatilità e qualità costruttiva in cucina. Risparmia subito grazie all'offerta Amazon: acquistala ora con uno sconto del 22%.

