Domotica semplice: gestisci le tue prese elettriche con il relè smart Shelly 1, oggi in sconto su Amazon

Un relè intelligente è un dispositivo elettronico che funziona come un relè tradizionale, ma con funzionalità avanzate di controllo, automazione e monitoraggio. Un relè intelligente integra microcontrollori, sensori e connettività per offrire una gestione più efficiente dei circuiti elettrici. Oggi, su Amazon, il relè shelly 1 viene messo in offerta con uno sconto attivo del 21% e viene venduto a soli 11,90€. Approfitta di questa promo lampo!

Relè intelligente: ecco le sue funzionalità

Shelly 1 Mini è un mini relè intelligente che fa parte della terza generazione di relè di commutazione Shelly (Gen3). Dotato di un processore ad alte prestazioni e di 8 MB di memoria flash, questo piccolo modulo ha tutte le funzioni di un relè standard, ma in un formato che ne consente l'installazione nelle più piccole scatole da incasso.

Inoltre, è dotato di contatti puliti che gli consentono di automatizzare e controllare un'ampia gamma di elettrodomestici e apparecchiature; il dispositivo si monta facilmente dietro qualsiasi presa e interruttore ed è la soluzione ottimale per rendere intelligenti l'illuminazione, l'impianto di irrigazione, la porta del garage o i piccoli elettrodomestici.

L'applicazione disponibile, ti aiuterà a controllare i tuoi dispositivi Shelly da remoto e invierà notifiche per tutti gli eventi automatizzati della tua casa. È possibile anche configurare facilmente i dispositivi e gestire le loro impostazioni in particolare o creare scene personalizzate da combinare con i dispositivi Shelly per attivare determinate azioni di automazione domestica.

Questo dispositivo è anche compatibile con Alexa e Google Assistant, in modo tale da supportare il controllo vocale. Con le spese di spedizione gratis questa promozione Amazon è davvero super allettante.

