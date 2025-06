Diventa il re delle grigliate indoor con la friggitrice ad aria a doppio calore (è anche in sconto del 14%)

La friggitrice ad aria Cecotec Cecofry&Grill Duoheat 6500 si propone come una soluzione innovativa per chi desidera unire praticità e versatilità in cucina. Disponibile al prezzo promozionale di 59,90€, offre uno sconto del 14% rispetto al listino originale. Con una capacità di 6,5 litri e una potenza di 2200 watt, rappresenta un’opzione interessante per famiglie o per chi ama organizzare cene con amici.

Friggitrice ad aria di Cecotec: oggi è in sconto

Un elemento distintivo di questo modello è il sistema a doppia resistenza, che garantisce una distribuzione uniforme del calore sia dall’alto che dal basso. Questo accorgimento tecnologico consente di ottenere cotture perfette senza la necessità di girare continuamente gli alimenti. La finestra trasparente integrata aggiunge un tocco di praticità, permettendo di monitorare la cottura senza dover interrompere il processo e disperdere calore.

Regolazione termica flessibile e un ampio intervallo di temperatura, da 40°C a 200°C, offrono la possibilità di adattare il dispositivo a diverse esigenze culinarie. Che si tratti di preparare piatti croccanti con poco olio o di grigliare carni e verdure, questa friggitrice si adatta a ogni occasione. La dotazione include anche una piastra Grillin Style, perfetta per carni o pizze, ampliando ulteriormente le possibilità di utilizzo.

Un ulteriore vantaggio di questo modello è la sua capacità di offrire una cucina più salutare, grazie alla possibilità di ridurre al minimo l’utilizzo di grassi senza rinunciare a consistenze croccanti e sapori intensi.

La Cecofry&Grill Duoheat 6500 non è solo una friggitrice, ma un dispositivo multifunzione che può diventare un alleato indispensabile per chi ama sperimentare nuove ricette o semplificare la preparazione dei pasti quotidiani. Acquistala su Amazon a soli 59,90€, IVA inclusa.

