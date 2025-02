Distruggi i documenti senza pensieri con questo gadget di Amazon Basics: lo paghi pochissimo

Il distruggi documenti Amazon Basics a taglio a croce è la soluzione perfetta per chi vuole proteggere i propri dati personali e aziendali, visto che serve per eliminare in modo sicuro documenti, ricevute e carte di credito. Grazie al suo meccanismo di distruzione efficiente, è anche un gadget molto sicuro rispetto ai modelli classici a strisce.

Oggi su Amazon è in offerta con il 16% di sconto, visto che lo porti a casa con un prezzo di soli a 31,41€, un costo decisamente competitivo per un accessorio indispensabile in ufficio e a casa.

Taglio a croce per maggiore sicurezza con il distruggi documenti di Amazon Basics

A differenza dei classici distruggi documenti con taglio a strisce, il taglio a croce sminuzza ogni foglio in pezzi più piccoli e difficili da ricomporre, proteggendo informazioni sensibili come dati bancari e personali.

Il distruggi documenti può triturare fino a 8 fogli per volta, senza bisogno di rimuovere graffette o punti metallici. Inoltre, è in grado di distruggere carte di credito, ed evita che finiscano nelle mani sbagliate.

Con un design pratico e compatto, si adatta facilmente a qualsiasi scrivania o angolo dell’ufficio. Il cestino integrato raccoglie i frammenti in modo ordinato, mentre il sistema di protezione dal surriscaldamento garantisce un funzionamento sicuro.

In poche parole, il distruggi documenti di Amazon Basics è un acquisto indispensabile per il tuo ufficio e per chi vuole proteggere la propria privacy in modo semplice ed efficace. Grazie allo sconto del 16% su Amazon, oggi costa pochissimo e lo pagherai soltanto 31,41€. L’IVA è inclusa nel prezzo e le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo. Si tratta di un ottimo affare per un terminale sicuro e affidabile. Cosa aspetti? C’è anche la garanzia di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.