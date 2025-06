Distruggi documenti e carte di credito in pochi minuti (e risparmi il 19%)

Protezione avanzata per i tuoi documenti con il distruggi documenti Fellowes FS-12C, ora in offerta. Disponibile su Amazon a un prezzo vantaggioso di 80,99 euro, questo distruggi documenti rappresenta una scelta affidabile per chi vuole eliminare le proprie informazioni sensibili, sia a casa che in ufficio.

Distrugge anche graffette e carte di credito

Tra le caratteristiche principali spicca la tecnologia di frammentazione avanzata, capace di ridurre ogni foglio A4 in circa 400 frammenti di 4x40 mm, garantendo un livello di sicurezza conforme allo standard DIN P-4. Questa specifica offre una protezione notevolmente superiore rispetto ai tradizionali modelli a taglio a strisce, rendendolo ideale per la distruzione di documenti riservati.

In termini di efficienza, il dispositivo Fellowes non delude: può distruggere fino a 12 fogli contemporaneamente e funzionare ininterrottamente per 20 minuti. Inoltre, le sue lame in acciaio temprato sono progettate per gestire anche graffette, punti metallici e carte di credito, rendendolo versatile per diversi tipi di materiali.

Un ulteriore punto di forza è la sicurezza durante l’utilizzo. Il dispositivo è dotato di un sistema brevettato di blocco per evitare accensioni accidentali, una funzione particolarmente utile in ambienti frequentati da bambini. Altre funzionalità includono un meccanismo elettronico di avvio/arresto e lo spegnimento automatico quando il cestino viene rimosso, assicurando un’esperienza d’uso intuitiva e sicura.

Dal punto di vista della praticità, è equipaggiato con un cestino estraibile da 19 litri dotato di finestra trasparente per monitorare facilmente il livello di riempimento. Le sue dimensioni compatte (50 x 34,1 x 24,6 cm) permettono di posizionarlo comodamente sotto la scrivania, mentre le quattro ruote, di cui due bloccabili, facilitano gli spostamenti.

Non manca una garanzia di lunga durata, che copre 5 anni sulle lame e 2 anni sull’intero dispositivo, a testimonianza della qualità costruttiva.

Il distruggi documenti Fellowes FS-12C si distingue come una soluzione completa per chi desidera unire sicurezza, efficienza e praticità nella gestione dei documenti. Se stai cercando un dispositivo affidabile e performante, acquistalo subito con uno sconto del 19% su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.