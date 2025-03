Dispositivo anti-abbandono TIPPY: oggi al prezzo MINIMO storico (-60% di sconto)

Quando si parla di bambini, la sicurezza viene prima di tutto. Ecco perché il TIPPY PAD, il dispositivo anti-abbandono pensato per proteggere i più piccoli, è un alleato fondamentale per ogni genitore: oggi costa solamente 23,90€ su Amazon!

Grazie a uno sconto eccezionale del 60%, il prezzo è sceso al minimo storico. Non è solo un acquisto utile, è un vero investimento sulla sicurezza… e sul tuo cuore più tranquillo.

Un piccolo cuscinetto per una protezione immensa

Il TIPPY PAD si presenta come un morbido cuscinetto da posizionare facilmente sul seggiolino del tuo bambino. Una volta collegato allo smartphone tramite Bluetooth, rileva automaticamente la presenza del bambino sul seggiolino e, nel caso l’adulto si allontani lasciando il piccolo a bordo, invia una notifica d’allarme immediata. E se non si risponde all’avviso? Nessun problema: il sistema invia automaticamente un messaggio di emergenza con le coordinate GPS ai contatti preimpostati, per garantire un intervento tempestivo.

Il TIPPY PAD è conforme alle normative italiane sui dispositivi anti-abbandono, richiesto per legge per bambini fino ai 4 anni. Si installa in pochi secondi e funziona con qualsiasi tipo di seggiolino. È compatibile con iOS e Android, e l'app è semplice da usare anche per chi non è particolarmente “tech”. In più, la batteria dura fino a 4 anni e non richiede cavi, ricariche o connessioni complicate. È davvero un dispositivo a prova di genitore indaffarato. Con lo sconto del 60%, il TIPPY PAD oggi costa pochissimo rispetto al suo valore. Ma non è solo una questione di prezzo: è un gesto di amore concreto, che ogni mamma e papà possono fare per proteggere i propri figli in ogni spostamento, anche il più breve.

Perfetto per neo-genitori, zii o nonni, questo è un pensiero utile, attuale e importantissimo: acquistalo con il 60% di sconto spendendo solamente 23,90€ su Amazon.