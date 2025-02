Display da 10’’, WiFi 5G e accessori inclusi: GOODTEL è il tablet perfetto per ogni esigenza, lo paghi pochissimo

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet ma non vi va di spendere un occhio della testa siete nel posto giusto. Oggi presentiamo una promozione molto interessante su questo tablet Android che viene venduto ad un prezzo bassissimo considerando la tipologia di prodotto: lo sconto attivo su questo dispositivo è pari al 22% e il costo totale e finale d'acquisto è di 69,99€. Approfitta subito della promozione Amazon!

Tablet Android: analisi della scheda tecnica

Questo tablet è dotato del sistema operativo Android con un potente processore da 2GHz per un'esperienza di streaming efficiente e fluida. Impostazioni personalizzate con widget, schermo diviso, controllo genitori e controllo multiutente.

Crittografia dei dati, autorizzazioni utente e gestione delle notifiche per una migliore protezione dei dati. Avrete accesso a milioni di app tramite il Play Store. Dispone di 10 GB di RAM e 64 GB di ROM. Supporta un'estensione di memoria MicroSD che può essere configurata come memoria aggiuntiva o memoria portatile per il tablet.

Questo device è dotato di un display IPS da 10 pollici con colori vivaci e piacevole al tatto in fase d'utilizzo. Una batteria integrata da 6000 mAh di grande capacità, combinata con un sistema operativo efficiente e un sistema di risparmio energetico, consente al tablet di funzionare a lungo.

Dispone, tra le altre cose, di 2 altoparlanti stereo che garantiscono un suono chiaro e luminoso e consentono di goderti un suono surround 3D. Supporta WLAN 5G e WLAN 2,4G per una compatibilità eccezionale e download ad alta velocità. Bluetooth 5.0 e AGPS integrati. Il tablet ha una porta di tipo C, un jack per cuffie AUX da 3,5 mm e una porta per schede SD/TF.

Oggi, su Amazon, lo sconto attivo su questo tablet è pari al 22% e il costo totale e finale d'acquisto è di 69,99 €. Aggiungilo ora al tuo carrello e risparmia!