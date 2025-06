Dimentica le vecchie stampanti: questa è smart, compatta e oggi pure scontata su Amazon (-41%)

Se sei alla ricerca di una soluzione versatile e compatta per il tuo ufficio domestico, la Canon PIXMA TR4756i potrebbe essere il dispositivo giusto. Grazie a un’offerta attualmente disponibile su Amazon, questa stampante multifunzione è proposta al prezzo scontato di 49,99€, rispetto al prezzo di listino di 84,99€. Una riduzione interessante che rende ancora più conveniente un prodotto già di per sé completo.

Canon PIXMA: la stampante multifunzione che non può mancare a casa tua

La Canon PIXMA TR4756i è una stampante multifunzione 4-in-1 che integra funzionalità di stampa, scansione, copia e fax in un design compatto. Tra i suoi punti di forza, spicca la stampa fronte-retro automatica, una caratteristica che consente di ottimizzare il consumo di carta e di semplificare la gestione dei documenti.

La connettività rappresenta un altro elemento chiave. Grazie al Wi-Fi integrato, la Canon PIXMA TR4756i può essere controllata direttamente da smartphone o tablet tramite app come Canon PRINT, Apple AirPrint o Mopria per Android. Non è necessario un router, grazie alla funzione Wireless Direct, e il supporto a Cloud Link consente di accedere ai documenti archiviati online per stamparli rapidamente.

La qualità di stampa è un altro aspetto distintivo: la risoluzione massima di 4800 x 1200 dpi garantisce risultati professionali sia per documenti che per fotografie. È anche possibile stampare immagini senza bordi in formato 10x15 cm, un’opzione ideale per chi desidera ottenere foto di alta qualità direttamente a casa.

Un aspetto interessante per chi cerca una gestione semplificata è la compatibilità con il PIXMA Print Plan.

Dal punto di vista dell’efficienza energetica, la stampante consuma appena 7 watt durante il funzionamento e include funzioni di accensione e spegnimento automatico per ottimizzare i consumi.

Approfitta dell’offerta per trasformare il tuo spazio di lavoro in un ufficio domestico efficiente e funzionale. Oggi costa soltanto 49,99€ su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.