Dimentica i cavi: la stazione di ricarica perfetta per i tuoi dispositivi, con ricarica ultra rapida da 100W in DOPPIO SCONTO

Sei alla ricerca di un prodotto che carichi i tuoi dispositivi contemporaneamente e che ti faciliti nella gestione dei cavi oltre che nella ricerca di prese elettriche? Sei nel posto giusto! Su Amazon, oggi, viene applicato un doppio sconto, 30% + 10%, sulla stazione di ricarica UGREEN che viene messa in vendita al prezzo totale e finale d'acquisto di 69,29€. Sfrutta questa doppia promo!

Festa delle Offerte di Primavera: ultimo giorno di sconti, ecco la stazione di ricarica UGREEN

Questa stazione di ricarica 4 in 1 targata UGREEN supporta un'uscita massima di 100W in una singola porta su USB-C e può caricare il tuo MacBook dallo 0% al 51% in soli 30 minuti. Inoltre, questa stazione di ricarica ti consente di ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente, soddisfacendo tutte le tue esigenze di ricarica. Funge anche da supporto per cellulare.

La piastra magnetica può essere piegata liberamente fino a 65° per impostare l'angolazione perfetta per il tuo telefono. Grazie alla forte attrazione magnetica, il tuo iPhone può ruotare di 360° per mantenere un comodo accesso a video e conferenze durante la ricarica senza scivolare, che è una perfetta combinazione di supporto per telefono e supporto di ricarica.

Grazie al rivoluzionario sistema di protezione, l'efficienza di ricarica del caricabatterie da 100W è notevolmente aumentata, le dimensioni consentono di risparmiare più spazio e la generazione del calore è migliorata: Thermal Guard System misura la temperatura 800 volte al secondo in tempo reale e protegge il tuo dispositivo dai cortocircuiti.

Inoltre il sistema Power Dispenser regola in modo intelligente la potenza erogata per proteggere la batteria dei tuoi dispositivi.

