Di giorno si caricano, di notte illuminano: due faretti solari da esterno a prezzo occasione

Nel panorama delle soluzioni per l’illuminazione degli spazi esterni, le luci solari rappresentano oggi una scelta sempre più apprezzata da chi desidera unire efficienza e sostenibilità. Un esempio interessante è dato dai faretti solari LEIORIO, proposti in una confezione doppia a un prezzo che, grazie a una promozione attiva su Amazon, si attesta su una cifra particolarmente accessibile: acquistali ora a 13,22 euro, con uno sconto del 27%. Senza dubbio, la possibilità di illuminare giardini, terrazzi o ingressi senza gravare sulla bolletta si traduce in un’opportunità concreta per chi guarda con attenzione sia all’aspetto economico che a quello ambientale.

Un sistema progettato per adattarsi a ogni contesto

Uno degli aspetti che contraddistingue questi dispositivi è la loro versatilità d’installazione. Grazie alla presenza sia di viti che di nastro biadesivo nella confezione, è possibile fissare i faretti su diverse superfici, adattandosi così a esigenze e contesti differenti. Che si tratti di una recinzione, di una parete o di una zona di passaggio, il montaggio non richiede competenze particolari né strumenti specifici, risultando accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta a questa tipologia di prodotti.

Dal punto di vista tecnico, i faretti si distinguono per l’adozione di 202 LED per ciascun modulo, capaci di garantire una luminosità fino a 1000 lumen. Il design a quattro lati e la copertura di 270 gradi permettono di eliminare efficacemente le zone d’ombra, assicurando una distribuzione omogenea della luce su ampie superfici. Particolarmente rilevante è la presenza del sensore di movimento PIR, che consente l’attivazione automatica della luce al passaggio entro un raggio di 5 metri e con un angolo di rilevamento di 120 gradi, contribuendo a migliorare la sicurezza in prossimità di ingressi o vialetti.

Un altro punto di forza risiede nella possibilità di scegliere tra tre diverse modalità di funzionamento: illuminazione costante a media intensità, modalità combinata con luce tenue che diventa intensa al rilevamento di movimento, oppure attivazione esclusivamente al passaggio. Questa flessibilità consente di adattare l’utilizzo del prodotto a diverse situazioni, dalla semplice segnalazione di presenza fino all’illuminazione prolungata di aree frequentate.

I faretti sono realizzati in ABS di alta qualità, materiale che garantisce una buona resistenza agli urti e agli agenti atmosferici. La certificazione IP65 testimonia la capacità di sopportare pioggia, polvere e condizioni climatiche avverse, rendendo questi dispositivi adatti anche per l’installazione in zone particolarmente esposte. Il pannello solare in silicio policristallino assicura un’efficienza di conversione del 20%, consentendo una ricarica completa in 6-8 ore di esposizione solare e garantendo così un’autonomia sufficiente per tutta la notte.

Con dimensioni di 14,5 x 9,9 x 5,85 cm e un peso di soli 370 grammi, questi faretti risultano poco ingombranti e facilmente integrabili ovunque, dal piccolo giardino privato fino agli spazi condominiali. La presenza di un interruttore touch facilita la gestione delle modalità operative, mentre l’alimentazione esclusivamente solare elimina la necessità di batterie aggiuntive o collegamenti elettrici.

Per chi desidera un prodotto affidabile e semplice da installare, in grado di garantire una buona illuminazione esterna senza costi aggiuntivi, i faretti solari LEIORIO rappresentano una proposta interessante da valutare, specie in un periodo in cui l’attenzione verso il risparmio energetico e la sostenibilità è sempre più centrale nelle scelte quotidiane. Acquistali ora con uno sconto del 27%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.