Di giorno si carica, di notte illumina: il faretto LED in offerta a meno di 15€

Un’opzione pratica ed efficiente per l’illuminazione degli spazi esterni è il faretto LED Topabol, un dispositivo solare avanzato che combina design, funzionalità e risparmio energetico. Disponibile su Amazon al prezzo promozionale di 14,43€, con uno sconto del 28%, è la scelta perfetta per chi desidera una soluzione di qualità senza spendere troppo.

Lo posizioni al sole e si illumina per tutta la notte

Tra i punti di forza di questo prodotto, spicca il design che permette di separare il pannello solare dall’unità luminosa. Collegate da un cavo lungo 5 metri, queste componenti permettono un’installazione strategica, massimizzando l’esposizione solare e offrendo una flessibilità che non è comune nei dispositivi tradizionali. La capacità di adattarsi a diverse configurazioni è un vantaggio per chi desidera illuminare spazi esterni in modo personalizzato.

Con una potenza luminosa di 2000 lumen, il faretto garantisce un’illuminazione efficace su una superficie di circa 400 piedi² (circa 121 metri quadrati), con un angolo di copertura di 180°. Inoltre, il sensore di movimento integrato è un valore aggiunto: rileva automaticamente la presenza di persone, accendendo la luce per garantire sicurezza in aree come vialetti, giardini o ingressi di garage. Questa funzione si rivela particolarmente utile anche per prevenire intrusioni, oltre che per migliorare la visibilità durante le ore notturne.

Un altro aspetto che merita attenzione è la robustezza del dispositivo. Certificato IP67, il faretto è completamente impermeabile, resiste alla pioggia e all’umidità, e si adatta anche alle condizioni climatiche più avverse. La costruzione in materiali ABS di alta qualità ne garantisce una lunga durata, rendendolo un investimento affidabile per l’illuminazione esterna.

Il faretto Topabol si distingue anche per la versatilità delle sue modalità di illuminazione, che possono essere selezionate tramite telecomando. Le opzioni includono:

Illuminazione al 100% solo quando viene rilevato un movimento;

solo quando viene rilevato un movimento; Luce costante al 30% , con incremento al 100% al rilevamento di movimento;

, con incremento al 100% al rilevamento di movimento; Illuminazione continua al 30% dall’imbrunire fino all’alba.

L’installazione è semplificata dall’alimentazione solare, eliminando la necessità di collegamenti elettrici. Basta posizionare il pannello solare in un’area ben esposta e il faretto nel punto desiderato. La batteria ad alta capacità, insieme alla classe energetica A+++, garantisce prestazioni affidabili e un consumo ridotto, rendendo il dispositivo adatto anche in caso di blackout.

Con il suo design intelligente e un prezzo competitivo, il faretto LED solare Topabol da esterno si propone come una soluzione completa per chi cerca efficienza, sicurezza e sostenibilità nell’illuminazione degli spazi esterni. Scopri l'offerta: su Amazon puoi acquistarlo a soli 14,43 euro con uno sconto del 28%.

