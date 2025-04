Di giorno li ricarichi, di notte illuminano tutto: due faretti LED a meno di 30€

Illuminazione sostenibile e versatile per gli spazi esterni: i faretti solari SIGRILL rappresentano una scelta moderna per chi desidera combinare efficienza e praticità in un unico dispositivo. Attualmente disponibili su Amazon a 26,64 euro, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo di listino, offrono caratteristiche che li rendono una soluzione interessante per diversi contesti.

Per installarli non servono cablaggi

Tra i punti di forza spicca il pannello solare ad alta efficienza, capace di raggiungere un rendimento superiore al 22%, assicurando una ricarica rapida della batteria integrata. Questo permette di alimentare i 172 LED di alta qualità, progettati per offrire una luce intensa e uniforme con un angolo di diffusione di 270°. Con una copertura che arriva fino a 40 metri quadrati, i faretti sono ideali per illuminare aree come giardini, garage o balconi.

Un elemento interessante è il sistema di illuminazione intelligente, che consente di scegliere fra tre modalità operative. La modalità a induzione attiva la luce solo al rilevamento di movimento, quella ad attenuazione regola gradualmente l'intensità, mentre la modalità sempre attiva garantisce una luminosità costante. Il tutto è facilmente gestibile tramite il telecomando incluso nella confezione.

Realizzati in materiali ABS di alta qualità, i faretti SIGRILL sono pensati per resistere a condizioni climatiche difficili. La certificazione IP65 garantisce infatti protezione contro polvere e acqua, rendendoli perfetti anche per ambienti esterni soggetti a pioggia o gelo. Il design separato del pannello solare e della lampada, inoltre, offre una maggiore flessibilità nell'installazione, che non richiede cablaggi. È sufficiente posizionarli a un'altezza di 2-3 metri per ottenere risultati ottimali.

Dal punto di vista tecnico, il flusso luminoso di 800 lumen e la temperatura colore di 3000 Kelvin creano un'atmosfera calda e accogliente. Grazie alla funzione di dimmerazione, è possibile regolare l'intensità luminosa in base alle proprie esigenze.

Con un peso di soli 990 grammi e dimensioni compatte (10 x 7 x 12 cm), i faretti SIGRILL sono una soluzione pratica e funzionale per chi cerca un'illuminazione efficiente e sostenibile. Approfitta dell’offerta a tempo e acquistali a 26,64 euro con uno sconto del 19%. La confezione ne include due.

