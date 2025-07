Dì addio all’odore di fritto in casa: la friggitrice Moulinex con filtro è scontata del 13%

La friggitrice Moulinex Super Uno offre una capacità generosa (ben 2,2 litri) a un prezzo davvero economico: oggi la acquisti a soli 69,99 euro, con uno sconto del 13%. Si tratta di una delle migliori friggitrici sul mercato, che ti permette di preparare fritti senza troppi odori, grazie al filtro integrato.

Capienza pensata per la famiglia e la convivialità

Uno degli aspetti che distingue la friggitrice è la capacità di 2,2 litri di olio, sufficiente per friggere fino a 1,5 kg di alimenti in un’unica sessione. Questa caratteristica risponde alle esigenze di chi si trova spesso a cucinare per più persone. Il formato, infatti, permette di servire porzioni abbondanti anche quando si hanno ospiti a pranzo o a cena, semplificando l’organizzazione e riducendo i tempi di attesa tra una portata e l’altra.

La gestione degli odori è uno degli elementi su cui Moulinex ha puntato in modo particolare: il filtro al carbone attivo integrato limita la diffusione degli odori tipici della frittura. Il filtro è riutilizzabile e sostituibile, così da garantire sempre prestazioni costanti nel tempo senza la necessità di ricorrere a ricambi frequenti.

Un ulteriore punto di forza riguarda la facilità di pulizia: la ciotola, il coperchio e il cestello sono completamente rimovibili e lavabili in lavastoviglie. Questo dettaglio, spesso trascurato nei modelli più economici, si traduce in un risparmio di tempo concreto e in una maggiore praticità nell’utilizzo quotidiano, soprattutto per chi preferisce dedicare meno tempo possibile alla manutenzione degli elettrodomestici.

Nel progettare la friggitrice, Moulinex ha posto attenzione anche agli aspetti legati alla sicurezza. Il manico del cestello, ad esempio, è stato studiato per poter essere sollevato senza dover aprire il coperchio. La presenza di un timer digitale e di un ampio oblò di controllo consente di monitorare l’avanzamento della preparazione senza interrompere il processo.

Dì addio all’odore di fritto in casa con la friggitrice Moulinex Super Uno: un piccolo elettrodomestico versatile, capiente e perfetto per tutte le tue preparazioni. Acquistalo con il 13% di sconto su Amazon.

