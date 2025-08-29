Giovedì 28 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
MiglioriDì addio ai detergenti chimici: con Vileda a metà prezzo igienizzi a fondo grazie al vapore
29 ago 2025
Dì addio ai detergenti chimici: con Vileda a metà prezzo igienizzi a fondo grazie al vapore

La scopa a vapore Vileda Steam PLUS XXL elimina fino al 99,9% di batteri e virus senza detergenti: approfitta del 47% di sconto.

Gestire la pulizia quotidiana della casa può diventare meno impegnativo grazie a soluzioni pensate per semplificare le operazioni e garantire risultati accurati. Tra queste, la scopa a vapore Vileda Steam PLUS XXL si distingue perché in grado di pulire e igienizzare la casa a fondo grazie al potere del vapore, che elimina fino al 99,9% di batteri e virus senza dover utilizzare nessun detergente chimico. Attualmente, il prodotto è disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 84,99 euro, il 47% in meno rispetto al listino.

Sistema di strizzatura a centrifuga: praticità senza compromessi

Uno degli elementi che maggiormente caratterizza il sistema TURBO di Vileda è il meccanismo di strizzatura a centrifuga, studiato per eliminare l’acqua in eccesso senza che sia necessario bagnarsi le mani. Questo accorgimento, unito alla presenza di una cornice paraschizzi integrata, consente di mantenere la zona di lavoro sempre pulita e ordinata, riducendo il rischio di schizzi e di fastidiose pozze d’acqua sul pavimento.

Il cuore del sistema è rappresentato dalla testina in microfibra, un materiale selezionato per la sua capacità di catturare lo sporco in profondità anche solo con acqua, minimizzando così l’uso di detergenti chimici. Questo rende il dispositivo adatto a una vasta gamma di superfici, dal parquet alle piastrelle, fino al laminato e al vinile, rispondendo così alle esigenze di chi cerca una soluzione universale e rispettosa dell’ambiente domestico.

Un aspetto spesso trascurato nella scelta di un sistema lavapavimenti è la manutenzione del fiocco. In questo caso, la microfibra è lavabile in lavatrice e mantiene la sua efficacia per diversi mesi, garantendo un utilizzo prolungato senza cali di prestazione. La piastra triangolare brevettata e la rotazione a 360 gradi permettono inoltre di raggiungere agevolmente angoli e spazi difficili, come quelli sotto i mobili, rendendo la pulizia più accurata anche nelle zone meno accessibili.

Il set include un aliante per tappeti, pensato per ampliare la gamma di utilizzo del sistema e consentire la pulizia di superfici tessili come tappeti e moquette, offrendo così una soluzione completa per la cura della casa.

Per chi è alla ricerca di una soluzione efficace, comoda e attenta all’ambiente, la scopa a vapore Vileda è una proposta da valutare con attenzione, grazie a una serie di caratteristiche che puntano a rendere la pulizia domestica meno gravosa e più sostenibile, senza rinunciare alla praticità e alla qualità dei materiali. Acquistala ora con il 47% di sconto.

