Dì addio ai costi extra sui bagagli a mano: lo zaino da viaggio Xkdoai è in offerta speciale su Amazon

Quando si programma una vacanza che prevede anche un viaggio aereo è fondamentale tener conto delle dimensioni del bagaglio a mano. Sbagliare le misure, infatti, potrebbe costarti più del biglietto aereo, soprattutto con compagnie low cost come Ryanair, Wizz Air o easyJet.

Fortunatamente, esiste la soluzione per evitare pensieri e costi extra: lo zaino da viaggio Xkdoai. E se lo metti nel carrello adesso su Amazon lo ricevi già domani con Prime, ma soprattutto lo paghi solo 20,99€ grazie al super sconto del 25%. Uno zainetto comodo e multifunzionale, che ti fa risparmiare sia al momento dell'acquisto che in aeroporto: non fartelo scappare!

Vai in vacanza senza pensieri e risparmia con lo zaino da viaggio Xkdoai

Le misure dello zaino da viaggio Xkdoai rientrano perfettamente in quelle indicate da Ryanair e compagnie aeree low cost per i bagagli a mano: 40 x 20 x 25. Ma questo non significa che sia troppo piccolo e scomodo per viaggiare, anzi.

Lo zaino in questione ha comunque una capienza da 20L e si apre a 180° come una valigia. In più, è dotato di una tasca antifurto nascosta sul retro, perfetta per riporre soldi, oggetti preziosi e documenti come passaporto o carta d'identità quando si cammina in luoghi affollati.

Viaggi soprattutto per lavoro? Allora puoi sfruttare lo scomparto dedicato a computer portatili da 14 pollici o tablet. Un'altra chicca è il foro laterale per cavo USB per ricaricare il cellulare camminando, anche mentre lo si sta utilizzando.

Mentre le tasche laterali sono fatte per poterci inserire comodamente borracce e bottiglie d'acqua, senza il rischio di bagnare gli interni dello zaino in caso di aperture accidentali. In ogni caso, il tessuto è completamente impermeabile per affrontare anche i giorni di pioggia.

La cinghia per bagagli, il design ergonomico per la schiena e il materiale resistente e traspirante insieme a numerose tasche e scompartimenti interni completano il pacchetto. Un sacco di vantaggi e funzionalità per un prodotto che costa appena 20,99€ invece di 27,99€ su Amazon. Per non parlare dei soldi risparmiati sui costi extra dei bagagli a mano. Non aspettare: aggiungilo al carrello e ricevilo domani con Prime!