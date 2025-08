Devi cambiare lo spazzolino? Passa alla pulizia professionale di Oral-B iO2: oggi è scontato del 62%

Se devi cambiare spazzolino, assicurati di fare un salto di qualità: lo spazzolino elettrico Oral-B iO2 ti offre pulizia professionale per denti e gengive, a un prezzo davvero contenuto grazie alla promozione Amazon in corso. Oggi puoi acquistarlo a 49,99 euro, con uno sconto del 62% sul prezzo di listino – pari a 129,99 euro.

Professionale e ricco di accessori inclusi

Il pacchetto proposto comprende, oltre al corpo principale dello spazzolino, una testina aggiuntiva, una custodia da viaggio progettata per facilitare il trasporto, un supporto per le testine e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro-Expert Sensibilità. Questo insieme di accessori rende il prodotto adatto sia in casa, che durante i viaggi.

Lo spazzolino Oral-B iO 2 si distingue per la presenza della tecnologia iO, una combinazione di micro-vibrazioni e una testina rotonda ispirata agli strumenti professionali. Secondo quanto comunicato dal produttore, questa tecnologia permette di rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto agli spazzolini manuali tradizionali. Un aspetto da sottolineare è il sensore di pressione intelligente: se si esercita una pressione eccessiva, lo spazzolino interviene riducendo automaticamente la velocità e segnalando visivamente il problema con una luce rossa.

La personalizzazione è garantita dalla presenza di tre livelli di intensità: Super Delicato, Delicato e Pulizia Quotidiana. Questa caratteristica permette di adattare la pulizia alle diverse esigenze, soprattutto in caso di sensibilità gengivale. Il timer integrato segnala ogni 30 secondi il momento di cambiare zona della bocca, ottimo se vuoi rispettare i due minuti raccomandati dai dentisti per una pulizia efficace.

All’interno della confezione si trova anche il dentifricio Oral-B Pro-Expert Sensibilità, che unisce fluoruro stannoso e fluoruro di sodio per offrire una protezione di 24 ore contro la placca, se utilizzato due volte al giorno. Conclude l’impugnatura ergonomica, che non affatica il polso e la mano.

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO2 assicura pulizia profonda e personalizzata di denti e gengive. Se cerchi un dispositivo che possa prendersi cura della tua igiene orale, l’hai trovato: acquistalo ora con uno sconto del 62%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.