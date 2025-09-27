Deumidificatore De'Longhi (quasi) a metà prezzo: muffa e umidità addio con lo sconto del 44%

Sabato 27 Settembre 2025

Flotilla, cercano l'incidente
Se hai un problema di muffa e umidità in casa, questa offerta fa per te. Il De’Longhi Tasciugo AriaDry è un deumidificatore portatile con capacità di estrazione fino a 14 litri al giorno, ora disponibile su Amazon a 175 euro con uno sconto del ben 44%.

Il deumidificatore integra un sistema di filtrazione a tre azioni: filtro antipolvere, filtro per allergeni rimovibile e strato ai carboni attivi per la riduzione degli odori. Offre, inoltre, funzionalità extra come quella per asciugare il bucato più velocemente.

Gestione intelligente dell’umidità e della qualità dell’aria

Tra i punti di forza di questo modello, spicca la presenza di un filtro a tripla azione, una soluzione pensata per chi desidera un ambiente più salubre. La combinazione di un filtro antipolvere per le particelle più grandi, uno specifico per allergeni facilmente rimovibile e uno strato ai carboni attivi dedicato all’assorbimento degli odori, permette di migliorare sensibilmente la qualità dell’aria.

De'Longhi Tasciugo AriaDry Deumidificatore DEX210SF, Deumidificatore Portatile con Sistema di Filtrazione a 3 Azioni, Funzione Asciutto, Umidificazione 14L/Giorno, R290, Serbatoio Rimovibile, Bianco

De'Longhi Tasciugo AriaDry Deumidificatore DEX210SF, Deumidificatore Portatile con Sistema di Filtrazione a 3 Azioni, Funzione Asciutto, Umidificazione 14L/Giorno, R290, Serbatoio Rimovibile, Bianco

Presente un serbatoio trasparente da 2,1 litri, dotato di sistema di arresto automatico al raggiungimento della capienza massima. Questa soluzione evita spiacevoli fuoriuscite e semplifica le operazioni di svuotamento. Per chi preferisce un funzionamento continuo, è possibile collegare il tubo di scarico incluso.

Un elemento spesso sottovalutato ma di grande utilità è la modalità dedicata all’asciugatura del bucato. Funzione che si rivela particolarmente preziosa nei mesi più freddi o in appartamenti privi di spazi esterni. Nonostante le dimensioni contenute, il dispositivo garantisce una capacità di deumidificazione di 14 litri al giorno.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sostenibilità. Il deumidificatore è stato realizzato per il 30% con plastica riciclata e utilizza il refrigerante naturale R290, una scelta che riduce l’impatto ambientale rispetto ai tradizionali gas. Il consumo energetico massimo di 267 watt, inoltre, contribuisce a mantenere contenuti i costi.

Il deumidificatore De’Longhi si rivela una scelta valida per chi vuole affrontare il problema dell’umidità in casa risparmiando al tempo stesso: su Amazon, infatti, puoi trovarlo a quasi metà prezzo. Acquistalo con il 44% di sconto.

