Deumidificatore De'Longhi (quasi) a metà prezzo: muffa e umidità addio con lo sconto del 44%

Se hai un problema di muffa e umidità in casa, questa offerta fa per te. Il De’Longhi Tasciugo AriaDry è un deumidificatore portatile con capacità di estrazione fino a 14 litri al giorno, ora disponibile su Amazon a 175 euro con uno sconto del ben 44%.

Il deumidificatore integra un sistema di filtrazione a tre azioni: filtro antipolvere, filtro per allergeni rimovibile e strato ai carboni attivi per la riduzione degli odori. Offre, inoltre, funzionalità extra come quella per asciugare il bucato più velocemente.

Gestione intelligente dell’umidità e della qualità dell’aria

Tra i punti di forza di questo modello, spicca la presenza di un filtro a tripla azione, una soluzione pensata per chi desidera un ambiente più salubre. La combinazione di un filtro antipolvere per le particelle più grandi, uno specifico per allergeni facilmente rimovibile e uno strato ai carboni attivi dedicato all’assorbimento degli odori, permette di migliorare sensibilmente la qualità dell’aria.

Presente un serbatoio trasparente da 2,1 litri, dotato di sistema di arresto automatico al raggiungimento della capienza massima. Questa soluzione evita spiacevoli fuoriuscite e semplifica le operazioni di svuotamento. Per chi preferisce un funzionamento continuo, è possibile collegare il tubo di scarico incluso.

Un elemento spesso sottovalutato ma di grande utilità è la modalità dedicata all’asciugatura del bucato. Funzione che si rivela particolarmente preziosa nei mesi più freddi o in appartamenti privi di spazi esterni. Nonostante le dimensioni contenute, il dispositivo garantisce una capacità di deumidificazione di 14 litri al giorno.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sostenibilità. Il deumidificatore è stato realizzato per il 30% con plastica riciclata e utilizza il refrigerante naturale R290, una scelta che riduce l’impatto ambientale rispetto ai tradizionali gas. Il consumo energetico massimo di 267 watt, inoltre, contribuisce a mantenere contenuti i costi.

Il deumidificatore De’Longhi si rivela una scelta valida per chi vuole affrontare il problema dell’umidità in casa risparmiando al tempo stesso: su Amazon, infatti, puoi trovarlo a quasi metà prezzo. Acquistalo con il 44% di sconto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.