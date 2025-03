Design senza bordi, Fire TV e Bluetooth 5.0: la smart TV TCL 32" ha tutto, anche uno sconto del 15%

Se sei alla ricerca di un televisore compatto ma ricco di funzionalità smart, il modello TCL 32SF540 rappresenta una scelta molto interessante, soprattutto ora che è in offerta su Amazon a 169,90€, grazie a uno sconto del 15% attivo per un periodo limitato. Un prezzo competitivo per una TV Full HD che integra l’esperienza di Fire TV e un audio potenziato dal sistema Dolby e DTS Virtual:X.

TCL 32SF540: la Fire TV Full HD da 32 pollici con controllo vocale in offerta a 169,90€

Con una risoluzione Full HD e compatibilità con i principali standard di miglioramento video come HDR e HLG, questa smart TV da 32 pollici garantisce immagini chiare, brillanti e dettagliate. L’esperienza visiva è supportata da un design moderno ed elegante con cornici sottilissime, che permette di concentrarti su ciò che conta: i contenuti.

La presenza di Fire TV integrata trasforma il televisore in un vero e proprio hub di intrattenimento. Puoi accedere a tutte le principali piattaforme di streaming, tra cui Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+ e molte altre, senza dover acquistare dispositivi aggiuntivi. La navigazione è rapida e intuitiva, e l’interfaccia permette di organizzare app, preferiti e sorgenti in modo semplice.

Un altro punto forte del TCL 32SF540 è il controllo vocale integrato. Grazie alla compatibilità con Alexa, puoi cambiare canale, cercare film, regolare il volume o controllare i dispositivi smart della tua casa utilizzando solo la voce. Un vantaggio che semplifica l’uso quotidiano e migliora l’accessibilità del dispositivo.

Lato audio, il supporto al Dolby Audio e al DTS Virtual:X garantisce un suono più ricco e coinvolgente, con una resa chiara dei dialoghi e un effetto surround virtuale utile sia per film che per programmi TV. Inoltre, la connettività Bluetooth 5.0consente di collegare facilmente cuffie wireless o altoparlanti esterni per un’esperienza personalizzata.

Con un prezzo di soli 169,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, e un pacchetto completo di funzionalità avanzate, questa TV è pensata per chi desidera uno schermo secondario di qualità o un televisore principale per ambienti più piccoli come cucine, camerette o studi.