Design compatto e doppia rotazione: spremiagrumi Braun affidabile e veloce in OFFERTA

Se sei alla ricerca di un prodotto che ti supporti nella produzione di spremute e succhi fatti in casa sei assolutamente nel posto giusto al momento giusto. Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto del 10% sullo spremiagrumi targato Braun con doppia rotazione e caraffa integrata che viene messo in vendita al prezzo totale e finale di 21,50€. Approfittane ora!

Promo Amazon: ecco lo spremiagrumi scontato

Questo spremiagrumi, dunque, è dotato di caraffa trasparente graduata da 1 Litro e di un coperchio di protezione in plastica. Prepara le spremute in modo facile e veloce. Arance, mandarini, pompelmi, limoni, lime... Lo spremiagrumi Braun li trasforma in un succo ricco di vitamine in pochi secondi.

Dispone anche di un pratico dosatore sullo spremiagrumi stesso, per un dosaggio preciso dei tuoi succhi, come cocktail di frutta o molto altro. Assenti i tasti superflui: per avviare il dispositivo basta introdurre un frutto con un avviamento a pressione e per arrestarlo è sufficiente sollevarlo, per la massima praticità. Dotato di un tasto d'avvio e arresto, del tutto automatico.

La rotazione alternata a destra o a sinistra del cono dello spremiagrumi riduce la fatica necessaria, aumentando la quantità di succo estratta. Basta scegliere la quantità di polpa desiderata: puoi regolare facilmente la quantità di polpa di frutta ruotando la caraffa nel dosapolpa.

Si tratta, inoltre, di un prodotto molto pratico con una base antiscivolo e vano alloggiacavo. L'apparecchio si smonta in pochi passaggi consentendo di lavare le parti rimovibili in lavastoviglie. Si tratta, dunque, di un prodotto molto utile e che ti consente di avere a casa dei succhi di frutta naturali e ricchi di nutrienti.

