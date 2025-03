Design che cambia colore + fotocamera Sony OIS: il realme 14 Pro 5G è un gioiello tech, oggi con 50€ di coupon su Amazon

Chi cerca uno smartphone completo sotto i 300 euro oggi ha una nuova opzione da non sottovalutare: il realme 14 Pro 5G nella versione 8+256 GB, proposto su Amazon a 299,99€ grazie allo sconto dell’8% e a un coupon da 50 euro da applicare al momento del checkout. Una proposta che unisce tecnologia di fascia alta, design ricercato e prestazioni solide, in esclusiva sulla piattaforma.

Realme 14 Pro 5G: l'esclusiva Amazon che unisce potenza, design e innovazione a 299,99€

Uno degli elementi più sorprendenti di questo dispositivo è il design cangiante, con cover posteriore bianca che cambia colore a seconda della temperatura. Un effetto estetico inedito che rende lo smartphone distintivo e dinamico, in grado di trasformarsi sotto i tuoi occhi quando esposto al freddo. Un’idea audace che testimonia l’attenzione di realme per lo stile e l’esperienza visiva.

Dal punto di vista tecnico, il 14 Pro 5G si affida a una fotocamera principale da 50 MP Sony IMX882, con stabilizzazione ottica OIS, per garantire scatti nitidi, anche in condizioni di luce sfavorevole o in movimento. L’intelligenza artificiale integrata offre modalità di scatto intelligenti e creative, mentre la fotocamera frontale restituisce selfie chiari e dettagliati.

Il display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz offre un'esperienza fluida, reattiva e immersiva, perfetta per chi guarda video, gioca o semplicemente naviga sui social. A proteggere tutto c’è una scocca certificata IP69, con resistenza avanzata a polvere, spruzzi e immersioni temporanee, una caratteristica difficile da trovare in questa fascia di prezzo.

Sotto la scocca, il processore lavora insieme a 8 GB di RAM e a 256 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB. La batteria da 5260 mAh garantisce un’autonomia che supera la giornata anche con un utilizzo intenso, mentre il supporto alla connettività 5G assicura velocità e stabilità di rete.

Realme 14 Pro 5G arriva su Amazon con un prezzo competitivo: lo paghi soltanto 299,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, grazie al coupon da 50€ attivabile al checkout.