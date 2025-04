De'Longhi Magnifica Evo, imperdibile sconto Amazon: il bar a casa tua con un solo tocco

Le persone che amano davvero il caffè, vorrebbero gustare ogni giorno, anche quando sono a casa, una caffè o un cappuccino come quello del bar. Missione impossibile? Certo che no, perché la De'Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.B centra l'obiettivo nel migliori dei modi, con chicchi macinati al momento. Si parla di un prodotto di fascia alta, quindi meglio approfittare quanto prima dello sconto Amazon del 27% che porta il prezzo finale a 489€ (da 674€). E se ti abboni a Prime, la consegna è completamente gratuita.

Chicchi macinati al momento per un caffè strepitoso

La Magnifica Evo permette di utilizzare chicchi di caffè interi, che vengono macinati all’istante per ogni preparazione. Una caratteristica di un certo rilievo, poiché garantisce un aroma più intenso e autentico rispetto alle tradizionali macchine che utilizzano caffè pre-macinato. Queste costano di meno, certo, ma la differenza nel sapore è innegabile. E poi la macinatura si può regolare, quindi in pratica il caffè è "personalizzabile" in base ai propri gusti.

La macchina De'Longhi riesce a soddisfare ogni palato mettendo a disposizione 7 ricette diverse, tutte selezionabili con un semplice tocco. Il pannello di controllo è intuitivo ed è dotato di icone colorate che rendono la scelta della bevanda da preparare ancora più facile e immediata. C'è poi il sistema LatteCrema, che permette di ottenere una schiuma di latte densa e cremosa alla giusta temperatura, mentre con la caraffa montalatte automatica si possono preparare cappuccini e latte macchiato in un lampo, senza dover fare nulla manualmente.

Ma la Magnifica Evo non è solo per il caffè. Per chi di tanto in tanto vuole gustarsi anche altre bevande calde, come tè e infusi, c'è il Milk Frother, un montalatte manuale che tuttavia può essere utilizzato anche per erogare acqua calda.

La semplicità d’uso è un altro grande vantaggio di questa macchina. Oltre al sopracitato pannello di controllo più intuitivo che mai, la Magnifica Evo prevede una manutenzione semplice grazie alla funzione di pulizia automatica. I componenti rimovibili, poi, possono essere lavati comodamente in lavastoviglie, rendendo la fase pulizia estremamente pratica e veloce.

Infine, ma non perché sia un elemento meno importante, la funzione di spegnimento programmabile permette di ottimizzare il consumo energetico, spegnendo la macchina automaticamente dopo un determinato periodo di inattività. E dunque, addio inutili sprechi di energia. Approfitta ora dello sconto del 27% su Amazon e acquista la macchina De’Longhi a soli 489€.