Decespugliatore di Gompuy da 21V: potenza e versatilità per il tuo giardino, ora con il doppio sconto su Amazon

Il decespugliatore elettrico a batteria di Gompuy è progettato per offrire efficienza e praticità nella cura del verde, grazie a una lama in metallo resistente, due batterie da 21V da 2000 mAh, impugnatura regolabile e testa girevole a 90°. È disponibile su Amazon a 65,55 euro, con IVA inclusa, beneficia di uno sconto del 5% e di un coupon extra dell'8% da applicare al momento del checkout.

Decespugliatore a batteria di Gompuy con lama in metallo, testa rotante e 2 batterie da 21V

Il motore elettrico alimentato a batteria consente libertà di movimento senza fili, ideale per giardini di piccole e medie dimensioni. Le due batterie ricaricabili garantiscono un’autonomia prolungata, permettendo di alternarle per sessioni di lavoro continuative.

La lama in metallo assicura un taglio netto e deciso anche su erba alta, sterpaglie e piccoli arbusti, risultando più resistente rispetto ai tradizionali sistemi a filo. Il sistema di cambio rapido della lama semplifica la manutenzione ordinaria.

La testa rotante a 90° permette di raggiungere angoli difficili, bordi lungo i muri e zone sotto siepi o panchine, migliorando la precisione e la comodità del taglio. La maniglia telescopica e pieghevole si adatta all’altezza dell’operatore e facilita il trasporto e la conservazione.

Il peso contenuto e l’impugnatura ergonomica consentono un utilizzo prolungato senza affaticamento. Il pulsante di sicurezza evita accensioni accidentali, rendendo il dispositivo sicuro anche in ambienti domestici.

Per riassumere, possiamo dire che il decespugliatore a batteria di Gompuy è una soluzione completa e robusta per la cura del giardino, con lama in metallo, testa orientabile, due batterie da 21V e maniglia regolabile. Pensato per garantire potenza e versatilità, lo trovi su Amazon a 65,55 euro, con IVA inclusa, e uno sconto del 5%. C’è anche un coupon dell'8% applicabile al checkout, in offerta a tempo limitato.