Decespugliatore 3 in 1: potenza e versatilità per il tuo giardino, ora con il doppio sconto su Amazon

Questo decespugliatore elettrico a batteria da 21V è progettato per la manutenzione di giardini, bordi e piccoli prati, grazie alla batteria da 2000 mAh ad alta capacità, alla struttura regolabile e alla testa girevole a 90°. Il dispositivo, in offerta a tempo limitato su Amazon, costa 50,14 euro, con IVA inclusa, sconto del 5% e coupon del 15% inserendo il codice OGI4TOBW.

Decespugliatore a batteria 21V 3 in 1: taglio preciso con altezza regolabile e testa girevole

Il design 3 in 1 consente di utilizzare l’attrezzo come tagliabordi, decespugliatore e rifinitore, adattandosi facilmente alle esigenze del giardinaggio domestico. L’alimentazione a batteria lo rende silenzioso e privo di emissioni, adatto a contesti residenziali.

La batteria ricaricabile da 2000 mAh offre un’autonomia sufficiente per completare la maggior parte dei lavori di manutenzione ordinaria. Il caricatore incluso consente una ricarica rapida per riprendere velocemente le operazioni.

L’altezza dell’asta è regolabile per adattarsi alla statura dell’operatore, migliorando la postura e riducendo l’affaticamento. La testa di taglio orientabile a 90° facilita il lavoro lungo muri, bordi, angoli e sotto le panchine o siepi.

Il sistema di taglio è compatibile con diverse testine (a filo o lama, a seconda del modello), garantendo precisione e flessibilità in base al tipo di vegetazione da trattare. L’impugnatura ergonomica e il peso contenuto migliorano la maneggevolezza anche durante l’uso prolungato.

