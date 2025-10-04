Venerdì 3 Ottobre 2025

Le due Italie

Le due Italie
Dalla camicia alla giacca, tutto diventa lisciato con classe: questo ferro con caldaia è l'upgrade che cercavi!
4 ott 2025
Dalla camicia alla giacca, tutto diventa lisciato con classe: questo ferro con caldaia è l'upgrade che cercavi!

Rowenta Eco Steam Pro DG9640: ferro da stiro a vapore ad alta pressione, eco, 1,3L, sistema anti-calcare. Ora in offerta su Amazon con cashback fino a 100 euro.

Il ferro da stiro con caldaia Rowenta Eco Steam Pro DG9640 è proposto su Amazon a 299,99 €, con uno sconto di 100 € rispetto al prezzo di listino di 399,99 €. È un modello pensato per un uso intensivo, con getto di vapore ad alta pressione che facilita la stiratura di tessuti spessi e pieghe difficili. Il serbatoio capiente assicura un’autonomia prolungata, riducendo la necessità di ricariche frequenti. La tecnologia Eco permette di limitare i consumi energetici mantenendo prestazioni elevate, rendendolo adatto a chi cerca un elettrodomestico efficiente e robusto per l’uso quotidiano.

Pressione e potenza: i numeri che fanno la differenza

La struttura tecnica del Rowenta Eco Steam Pro DG9640 si distingue per la pressione di 8 bar, parametro che garantisce una penetrazione efficace del vapore anche nei tessuti più complessi. A supportare queste prestazioni interviene una potenza di 2.800 watt, capace di assicurare tempi di riscaldamento ridotti e un flusso di vapore continuo pari a 150 g/min. Nei casi in cui ci si trovi di fronte a pieghe particolarmente ostinate, la funzione steam boost consente di raggiungere un’erogazione massima di 580 g/min, rendendo il lavoro più rapido e meno faticoso.

Uno degli aspetti che più colpisce di questo elettrodomestico è la modalità Eco, pensata per ridurre sensibilmente i consumi energetici. L’attivazione di questa funzione permette di dimezzare la richiesta di energia rispetto alla modalità standard, senza incidere in modo rilevante sulle performance. Si tratta di una scelta che risponde alle esigenze di chi desidera contenere l’impatto ambientale, senza rinunciare a risultati di livello.

L’azienda ha inoltre previsto un sistema di ricambi accessibili, garantendo la disponibilità delle principali componenti per almeno 15 anni attraverso una rete di oltre 6.200 centri assistenza a livello globale. Rowenta Eco Steam Pro DG9640 si conferma una soluzione affidabile per chi desidera risultati professionali anche a casa, senza rinunciare a un approccio responsabile nei confronti dell’ambiente; compralo adesso a soli 299,99 euro su Amazon.

