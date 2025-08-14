Dal frutto al succo in un attimo: questo estrattore potente ora ha il prezzo giusto (-25%)

Adottare abitudini alimentari più equilibrate può essere semplice se si sceglie lo strumento giusto. Un esempio? Questo estrattore di succo a spremitura lenta, per iniziare la giornata carico di vitamine e nutrienti. Oggi il pack che include anche due bicchieri è disponibile su Amazon a 149,99 euro, con uno sconto del 25% sul prezzo di listino pari a 199,99 euro.

Un design pensato per la praticità

Uno degli aspetti che colpisce di più di questo estrattore è la bocca di inserimento extra-large da 147 mm. Questa caratteristica permette di inserire la maggior parte della frutta e della verdura senza doverla tagliare in precedenza, semplificando la preparazione e riducendo notevolmente i tempi. L’attenzione al dettaglio si ritrova anche nelle dimensioni compatte e nella finitura grigia, che lo rendono facile da integrare in ogni cucina.

Il cuore tecnologico del dispositivo è rappresentato dalla spremitura lenta a freddo, che sfrutta una coclea a 7 stadi. Questo sistema consente di minimizzare l’ossidazione e il riscaldamento degli alimenti, favorendo la conservazione delle proprietà nutrizionali. Secondo le specifiche del produttore, si può arrivare a preservare fino al 30% in più di nutrienti rispetto ai metodi tradizionali.

Un altro punto di forza risiede nel motore da 400 watt, che garantisce la giusta potenza per lavorare anche ingredienti più fibrosi o compatti. Il doppio sistema di filtraggio consente una separazione efficace tra succo e polpa, producendo bevande limpide e ricche di gusto, con una ridotta formazione di schiuma. La capacità del contenitore, pari a 1,8 litri, permette di preparare più porzioni in un’unica sessione.

Il dispositivo offre due velocità di estrazione, adattabili in base alla consistenza degli ingredienti scelti. Nella dotazione sono inclusi anche due bicchieri, per facilitare la raccolta del succo e della polpa. È bene ricordare, tuttavia, che l’estrattore non dispone di spegnimento automatico.

Praticità e qualità costruttiva la fanno da padrone in questo ottimo estrattore di succo in offerta su Amazon. Adatto a tutti, ma in particolare a chi vuole seguire uno stile di vita sano, oggi lo puoi trovare con uno sconto del 25%.

