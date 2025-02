Dai nuova vita al tuo giardino: arieggiatore a batteria Greenworks con sacco da 30L e batteria inclusa, approfitta del 42% di sconto, prezzo shock

Mantenere il prato in perfette condizioni richiede strumenti adeguati, e l’arieggiatore a batteria Li-Ion da 40V di Greenworks è una delle soluzioni migliori per chi vuole ossigenare il terreno, eliminare muschio e residui senza fatica. Dotato di 20 molle in acciaio, una larghezza di lavoro di 36 cm e un potente motore da 3600 RPM, questo arieggiatore offre prestazioni eccellenti per migliorare la salute del prato.

La batteria da 2.5 Ah inclusa, con il relativo caricatore, assicura un'ottima autonomia per lavorare in giardini di diverse dimensioni senza l’ingombro dei cavi elettrici. Corri a prenderlo su Amazon; è in offerta a soli 189,99€, con uno sconto del 42%.

Arieggiatore a batteria Greenworks da 40V: il segreto per un prato sano e rigoglioso

L'arieggiatura è un passaggio fondamentale per garantire un prato sano, forte e verde tutto l’anno. Questo processo permette di:

eliminare muschio, erba secca e detriti , che impediscono la corretta crescita dell’erba.

, che impediscono la corretta crescita dell’erba. favorire l’ossigenazione del terreno , migliorando l’assorbimento di acqua e sostanze nutritive.

, migliorando l’assorbimento di acqua e sostanze nutritive. prevenire ristagni d’acqua che possono favorire la formazione di muffe e parassiti.

L’arieggiatore a batteria di Greenworks rende queste operazioni semplici ed efficaci, migliorando la qualità del manto erboso con un utilizzo regolare. Grazie al motore da 3600 RPM, questo prodotto è in grado di rimuovere muschio e residui con facilità, garantendo un prato più sano e rigoglioso. Può coprire ampie aree in poco tempo, riducendo la fatica e migliorando l’efficienza del lavoro. Le 20 molle in acciaio penetrano nel terreno senza danneggiarlo, sollevando delicatamente il materiale indesiderato per favorire la rigenerazione dell’erba.

Offre la libertà di movimento senza i vincoli dei cavi elettrici; la batteria da 2.5 Ah inclusa permette di lavorare senza interruzioni e può essere utilizzata con altri strumenti della gamma Greenworks da 40V, aumentando la versatilità dell’acquisto. Il caricatore rapido incluso garantisce tempi di ricarica ridotti, permettendo di riprendere rapidamente le operazioni per la cura del tuo giardfino. Per evitare di dover raccogliere manualmente i residui, il sacco di raccolta da 30 litri permette di immagazzinare muschio e detriti mentre si lavora.

Grazie all’offerta su Amazon a 189,99€, con il 42% di sconto, è il momento perfetto per acquistare un arieggiatore efficiente, ecologico e pratico per migliorare la salute del tuo prato.