Dai bordi precisi al prato perfetto: decespugliatore leggero e smart, tuo con il 5% in meno

Scopri il decespugliatore Ginzyaiy 3-in-1, uno strumento pensato per semplificare la manutenzione degli spazi verdi grazie a una combinazione unica di efficienza, leggerezza e versatilità. Grazie agli sconti di Amazon, oggi si porta a casa con un risparmio medio sul prezzo di listino del 5%. Costa soltanto 47,45€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Il prodotto perfetto per la cura del tuo giardino

Dotato di un motore brushless da 650W in rame puro, questo dispositivo si distingue per le sue prestazioni elevate, garantendo un taglio preciso e potente anche nelle situazioni più impegnative.

La confezione include tre diverse tipologie di lame intercambiabili, ciascuna progettata per rispondere a specifiche esigenze di giardinaggio: le lame in plastica per l’erba tenera, quelle in acciaio inossidabile per le erbacce più resistenti e le lame circolari per affrontare rami e cespugli robusti.

L’alimentazione è garantita da due batterie al litio da 21V e 2000mAh, che assicurano un’autonomia complessiva fino a due ore di lavoro continuo. La velocità massima di 18.000 giri al minuto lo rende adatto a compiti che richiedono maggiore intensità, come il taglio di rami più spessi o l’eliminazione di erbacce ostinate.

Uno degli aspetti più apprezzati del Ginzyaiy è la sua leggerezza: con un peso di soli 1,5 kg, l’utilizzo prolungato non comporta un eccessivo affaticamento. Inoltre, l’asta telescopica regolabile tra 90 e 120 cm consente di adattare l’attrezzo a diverse altezze e necessità, rendendolo comodo per chiunque. La testa rotante a 90° permette di raggiungere anche le zone più difficili del giardino, come angoli stretti o aree sotto arbusti.

Questo decespugliatore non solo è performante, ma si distingue anche per il suo funzionamento silenzioso, una caratteristica particolarmente utile in contesti residenziali.

Questo strumento si adatta a molteplici applicazioni, dalla semplice rifinitura del prato all’eliminazione di erbacce difficili, fino al taglio di piccoli rami. Nonostante non sia specificato un prezzo promozionale, il decespugliatore di Ginzyaiy è disponibile su Amazon al prezzo speciale di 47,45€, IVA inclusa, offrendo un’opzione versatile e affidabile per chi cerca un alleato nella cura del verde.

