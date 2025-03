Da zero ad Alexa: i device Amazon scontati per le Offerte di Primavera 2025

La Festa delle Offerte di Primavera è l'occasione ideale per comprare in sconto migliaia di prodotti tra i quali, ovviamente, non mancano di certo i prodotti della stessa Amazon e delle aziende del gruppo: Ring e Blink.

Non c'è periodo migliore, quindi, per trasformare la propria casa in una vera e propria smart home basata su Alexa, l'assistente vocale di Amazon che, entro pochi mesi, anche in Italia sfrutterà l'intelligenza artificiale generativa.

Ecco, dunque, un rapido elenco di dispositivi Amazon utili per creare da zero una smart home con Alexa, in attesa dell'arrivo della ben più smart "Alexa Plus" con l'AI.

Amazon Echo Show 8

Amazon Echo Show 8 di terza generazione è lo smart display di Amazon più economico tra quelli che saranno compatibili con Alexa Plus.

E' caratterizzato da uno schermo da 8 pollici touch e da un impianto audio integrato molto migliore, rispetto a quello dei modelli precedenti.

E' infatti in grado di riprodurre l'audio spaziale e, in generale, può essere usato per ascoltare la radio, i podcast e le piattaforme di streaming audio come Amazon Music, YouTube Music, Spotify.

In più integra un hub Matter, Zigbee e Thread e può essere usato per collegare alla smart home praticamente tutti i dispositivi oggi sul mercato.

Per questo motivo, se non avete una smart home basata su Alexa, molto probabilmente Amazon Echo Show 8 è il punto di partenza ideale.

Con le Offerte di Primavera Amazon Echo Show 8 è in vendita a 109,99 euro.

Amazon Echo Pop

Echo Pop è uno degli ultimi modelli di smart speaker presentati da Amazon, nonché uno dei più stilosi.

Non ha lo schermo e si comanda solo con la voce, ma per il resto può fare un po' tutto quello che fanno anche gli altri dispositivi Amazon.

Il suo uso tipico è quello di secondo dispositivo Amazon, aggiuntivo rispetto ad un Echo Show di fascia superiore, da posizionare in una stanza lontana dal device principale.

Magari in camera da letto, dove Amazon Echo Pop può fare da sveglia, farci sentire la musica, o le ultime notizie.

Con le Offerte di Primavera Amazon Echo Pop costa solo 24,99 euro.

Ring Intercom

Ring è una delle aziende del grande gruppo Amazon, specializzata in citofoni smart e videocamere di sicurezza.

Ring Intercom è il suo prodotto più venduto e permette di rendere smart un citofono tradizionale.

Si monta facilmente, senza bisogno di un installatore, e permette di comandare il citofono dallo smartphone o con la voce, se abbiamo in casa uno smart speaker con Alexa.

Se è abbinato ad una videocamera Ring, poi, può fare da videocitofono smart.

In futuro si integrerà nell'ecosistema Alexa Plus e permetterà all'assistente Amazon di compiere azioni specifiche quando, ad esempio, qualcuno suona al citofono.

Con le Offerte di Primavera Amazon Ring Intercom costa appena 41,99 euro.

Amazon Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick 4K Max è la chiavetta HDMI di punta di Amazon, quella più potente e più evoluta.

Come tutte le chiavette HDMI il suo scopo principale è permettere all'utente di guardare le piattaforme in streaming, ma essendo un prodotto di Amazon integra anche Alexa e, quindi, permette di includere la TV nell'ecosistema smart.

Così, grazie a Fire TV Stick 4K Max, potremo vedere sulla TV le riprese della videocamera, o potremo comandare l'accensione e lo spegnimento di altri dispositivi smart.

Con le Offerte di Primavera Amazon Fire TV Stick 4K Max è in sconto a 47,99 euro.

Amazon eero 6+

I dispositivi eero, all'interno della gamma dei dispositivi Amazon, sono quelli che servono a migliorare la connessione WiFi all'interno dell'abitazione creando una rete di tipo "mesh", in grado di ridurre moltissimo i punti dove il WiFi non prende.

Il router WiFi Amazon eero 6+ si collega al modem del nostro fornitore Internet e amplifica il segnale, migliorando copertura e velocità della rete.

Copre fino a 140 metri quadrati, che possono raddoppiare usando due dispositivi nella stessa casa. In più, e questo è molto utile per la smart home, eero 6+ integra un hub Zigbee e Thread per connettere altri dispositivi.

Con le Offerte di Primavera Amazon eero 6+ è in vendita a 99,99 euro.