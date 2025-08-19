Cucina tutto in metà tempo (e con meno olio): la friggitrice ad aria XXL è scontata del 27%

Per chi è alla ricerca di un modo pratico per alleggerire la preparazione dei pasti per tutta la famiglia senza rinunciare al piacere della buona tavola, la friggitrice ad aria Deluxe del marchio Princess è la soluzione perfetta. Oggi è anche in offerta: puoi acquistarla a 109,99 euro con uno sconto del 27%.

Funzionalità pensate per semplificare la vita

Il primo aspetto che colpisce è la capacità di 11 litri, che consente di gestire con facilità anche la preparazione di più portate contemporaneamente. Le dimensioni interne sono pensate per chi ama variare: è possibile cuocere una pizza di 23 cm o addirittura un pollo intero da 1,2 kg, senza dover ricorrere al forno tradizionale. L’ingombro contenuto e il design in acciaio inox con finiture nere fanno sì che questo elettrodomestico si adatti facilmente a diversi stili di arredamento, senza risultare invasivo.

La potenza di 1800 watt è un punto di forza per chi cerca rapidità e uniformità nella cottura, senza gravare eccessivamente sui consumi domestici. Il sistema di convezione dell’aria ad alta velocità permette di ottenere risultati soddisfacenti con una quantità minima di olio, favorendo un approccio più salutare e leggero ai piatti fritti. Il timer regolabile fino a 60 minuti e le 10 velocità di cottura offrono la possibilità di personalizzare ogni preparazione, dal semplice riscaldamento alla cottura più elaborata.

Un elemento interessante di questo modello è il cestello rotante, progettato per garantire una cottura omogenea e una croccantezza superiore, soprattutto quando si tratta di patatine o chips. L’interfaccia touch screen facilita la selezione tra i 10 programmi preimpostati, rendendo l’utilizzo intuitivo anche per chi non ha particolare dimestichezza con gli elettrodomestici di ultima generazione. La dotazione comprende accessori come il girarrosto e il cestello rotante, utili per ampliare le possibilità di utilizzo quotidiano.

La struttura in acciaio inossidabile non solo garantisce una maggiore durabilità nel tempo, ma semplifica anche le operazioni di pulizia, spesso trascurate ma fondamentali nella scelta di un elettrodomestico destinato all’uso frequente. Lo spegnimento automatico rappresenta un elemento di sicurezza che consente di utilizzare la friggitrice con maggiore tranquillità.

Questa friggitrice ad aria si rivolge a chi desidera ridurre l’apporto calorico dei piatti senza rinunciare al gusto e alla varietà delle preparazioni. A questo prezzo sarebbe un peccato lasciarsela scappare: acquistala ora con uno sconto del 27%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.