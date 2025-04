Cucina sana e veloce con SwissHome PETIT: friggitrice ad aria in offerta su Amazon, DOPPIO SCONTO per poche ore

SwissHome PETIT è una friggitrice ad aria compatta da 2,5 litri, dotata di display digitale, temperatura regolabile da 80°C a 200°C e timer fino a 60 minuti. Con potenza da 1200W, rivestimento antiaderente in teflon e protezione contro il surriscaldamento, è pensata per una cucina veloce e leggera. Attualmente è disponibile su Amazon a 23,74 euro, con IVA e spedizione comprese, grazie a uno sconto del 20% e un coupon extra del 5% applicabile al checkout.

SwissHome PETIT: friggitrice ad aria da 2,5L con display digitale e pentola antiaderente

La capacità da 2,5 litri la rende adatta per 1-2 persone, ideale per preparare porzioni contenute di patatine, verdure, pollo o snack senza l’utilizzo di olio. Il display digitale touch permette di impostare con precisione tempo e temperatura, facilitando ogni fase della cottura.

Il cestello di cottura è rimovibile e rivestito in teflon antiaderente, caratteristica che ne semplifica la pulizia e riduce il rischio di incrostazioni. Tutti i componenti a contatto con gli alimenti sono facili da lavare, anche a mano.

Il timer regolabile fino a 60 minuti e la funzione di spegnimento automatico garantiscono una cottura sicura anche in assenza di sorveglianza diretta. Il sistema include anche una protezione contro il surriscaldamento, che arresta il funzionamento in caso di anomalie termiche.

Grazie al formato compatto e al peso contenuto, la friggitrice può essere riposta facilmente anche in cucine piccole o case vacanze. Il design sobrio e moderno in nero si adatta a qualsiasi ambiente.

Per riassumere, SwissHome PETIT è una friggitrice ad aria compatta ed efficiente, adatta a chi desidera cucinare in modo più sano e pratico. Con display digitale, pentola antiaderente e protezione termica, offre funzionalità essenziali in un formato ridotto. Il prezzo di 23,74 euro, con sconto del 20%, coupon del 5%, IVA e spedizione incluse, la rende una scelta accessibile per chi cerca un elettrodomestico semplice ma funzionale.