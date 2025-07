Cucina, monta, spremi: robot multifunzione compatto, accessori inclusi, oggi ad un prezzo bomba

Tra le proposte che coniugano funzionalità e risparmio, il Kenwood Multipro Compact FDM301SS rappresenta una delle soluzioni più equilibrate per chi cerca un valido supporto in cucina senza eccedere con la spesa. L’offerta attuale lo vede protagonista di una riduzione di prezzo che lo porta a soli 99,99 euro, rendendo il rapporto qualità-prezzo particolarmente interessante per chi desidera dotarsi di un elettrodomestico versatile e compatto.

Caratteristiche principali e dotazione tecnica

Uno degli elementi che distingue il Kenwood Multipro Compact FDM301SS è la potenza da 800W, sufficiente per affrontare senza difficoltà le principali lavorazioni in cucina, dal tritare al frullare, fino all’impasto. Il motore, dotato di due velocità selezionabili e funzione Pulse, permette di modulare la lavorazione in base agli ingredienti e alle ricette, offrendo un controllo preciso che spesso si apprezza solo nei modelli di fascia superiore.

Il contenitore principale, dalla capacità di 2,1 litri, offre spazio sufficiente per gestire preparazioni anche per più persone, pur mantenendo dimensioni contenute che ne facilitano la collocazione in cucina. Le misure di 23 x 20 x 36,5 cm e il peso di 5,47 kg testimoniano la volontà di Kenwood di proporre un prodotto adatto anche a chi ha spazi ridotti, senza sacrificare la solidità e la stabilità durante l’uso.

Un dettaglio spesso trascurato, ma che può fare la differenza nella scelta di un robot da cucina, è la silenziosità. In questo caso, la rumorosità si mantiene su valori contenuti, con soli 44 dB dichiarati, una caratteristica che permette di lavorare in cucina senza disturbare eccessivamente l’ambiente domestico.

Il Kenwood Multipro Compact FDM301SS si presenta come un vero e proprio tuttofare grazie a una dotazione di accessori che copre le esigenze più comuni: lame in acciaio inox per tritare e sminuzzare, lama impastatrice per pane e dolci, fruste metalliche per montare e amalgamare, oltre a uno spremiagrumi e tre dischi dedicati a differenti tipi di taglio e grattugia. Il frullatore da 1,2 litri amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo, consentendo di preparare smoothie, zuppe e salse con rapidità.

L’offerta attuale, che abbassa la soglia di ingresso sotto i 100 euro, aggiunge un ulteriore elemento di interesse, ma ciò che convince è soprattutto la sensazione di avere tra le mani un prodotto ben progettato e destinato a durare nel tempo.

