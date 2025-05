Cucina con stile: il set di pentole più amato è ora in offerta

Acquista adesso il set di pentole di Lagostina Ramata, un'icona della cucina italiana che combina design raffinato e tecnologia avanzata. Questo set, ora disponibile con uno sconto del 22%, rappresenta un'opportunità ideale per arricchire la tua cucina con strumenti affidabili e durevoli.

Un'offerta che valorizza la qualità

Il set Lagostina Ramata, composto da 8 pezzi, è attualmente proposto a 99,99 euro, ridotto rispetto al prezzo originario di 129 euro. Una scelta conveniente per chi desidera unire estetica e prestazioni in cucina, senza compromettere la qualità. La finitura in alluminio effetto rame conferisce un tocco di eleganza, rendendo queste pentole non solo funzionali ma anche decorative.

La struttura in alluminio ad alto spessore con fondo tornito assicura una distribuzione uniforme del calore, adattandosi a tutti i piani cottura, ad eccezione dell’induzione. Inoltre, il set è compatibile con il forno fino a 175°C e può essere lavato in lavastoviglie, rendendo la pulizia un'operazione semplice e veloce.

La dotazione del set è studiata per coprire ogni esigenza culinaria. Include una casseruola con manico lungo da 14 cm, padelle da 24 e 28 cm, un tegame da 24 cm, una casseruola a due maniglie da 20 cm e tre coperchi in vetro temperato di diverse dimensioni (14, 20 e 24 cm). Un elemento distintivo è l’innovativo indicatore Thermo-Signal, che segnala il momento ideale per iniziare la cottura, garantendo risultati ottimali.

Il rivestimento interno Titanium Easy, rinforzato con particelle di titanio, offre una resistenza eccezionale ai graffi, mantenendo intatte le proprietà antiaderenti. La sicurezza è un altro punto di forza: queste pentole sono prive di PFOA, cadmio e piombo, assicurando così una cucina salutare per tutta la famiglia.

Acquista il set Lagostina Ramata e porta nella tua cucina un simbolo di eccellenza italiana, pensato per accompagnarti in ogni preparazione con eleganza e praticità.

