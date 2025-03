Croccantezza perfetta e meno calorie: Ariete Airy Fryer XXL, affrettati, ora con il 18% di sconto

La Ariete 4618 Airy Fryer XXL è una friggitrice ad aria progettata per offrire una cottura salutare e senza grassi, mantenendo il gusto e la croccantezza dei fritti tradizionali.

Grazie alla capacità di 5,5 litri, consente di preparare fino a 2,5 kg di patatine fritte in un solo ciclo, rendendola perfetta per famiglie numerose o per chi ama cucinare grandi quantità di cibo in modo veloce ed efficiente. Con l’offerta su Amazon a 57,00€, grazie a uno sconto del 18%, diventa una scelta conveniente per chi vuole ridurre il consumo di olio senza rinunciare al piacere del fritto.

Ariete 4618 Airy Fryer XXL in offerta su Amazon: friggitrice ad aria capiente e potente a 57,00€

La potenza di 1800 Watt assicura una cottura uniforme e rapida, grazie alla tecnologia di circolazione dell’aria calda che cuoce gli alimenti in modo omogeneo, garantendo croccantezza all’esterno e morbidezza all’interno.

La regolazione della temperatura permette di impostare il calore ideale fino a 200°C, adattandosi a diverse ricette, dalla frittura di patatine e crocchette alla cottura di carne, pesce e verdure grigliate. L’assenza di olio riduce significativamente il contenuto di grassi nei cibi, offrendo una soluzione più salutare senza compromettere il sapore.

Il design moderno in colore nero si adatta perfettamente a qualsiasi cucina, con una struttura solida e una classe di efficienza energetica A che garantisce un consumo contenuto rispetto ad altri elettrodomestici simili. Il cestello removibile antiaderente facilita la pulizia, evitando che i residui di cibo si attacchino alle superfici. Il pannello di controllo intuitivo permette di gestire il tempo di cottura e la temperatura con estrema semplicità, rendendo l’utilizzo immediato anche per chi non ha esperienza con le friggitrici ad aria.

L’ampia capacità consente di preparare più porzioni in un’unica cottura, riducendo i tempi in cucina e migliorando la gestione dei pasti. La sicurezza è garantita dal sistema di spegnimento automatico che evita il surriscaldamento e protegge l’elettrodomestico da eventuali sovraccarichi. La versatilità della friggitrice la rende adatta non solo per friggere, ma anche per grigliare, arrostire e cuocere al forno, ampliando le possibilità culinarie.

Cosa aspetti? Grazie alla promozione su Amazon, Ariete 4618 Airy Fryer XXL la puoi acquistare a soli 57,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.