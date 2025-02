Creatività senza limiti in cucina con la nuova impastatrice planetaria Kenwood KMIX, personalizzabile con oltre 20 accessori, ora al 22% in meno, prezzo shock

Per chi ama preparare pane, pizza, dolci e impasti perfetti, la Kenwood KMIX KMX750RD è una scelta eccellente. Con il suo motore da 1000W, la ciotola in acciaio da 5 litri con manico e i tre ganci di miscelazione inclusi, questa impastatrice planetaria è progettata per offrire prestazioni elevate e risultati da vero professionista.

Il suo design elegante in colore rosso la rende non solo potente, ma anche un vero e proprio elemento di stile per la cucina. Inoltre, è compatibile con oltre 20 accessori acquistabili separatamente, per trasformarla in un vero e proprio centro multifunzione.

Grazie al suo motore da 1000W, la planetaria di Kenwood è in grado di lavorare anche impasti duri e corposi come quelli per pane e pizza, senza difficoltà. La tecnologia di miscelazione planetaria assicura che gli ingredienti vengano amalgamati in modo uniforme, senza lasciare grumi o parti non lavorate.

Uno degli elementi distintivi di questa impastatrice è la ciotola in acciaio inox da 5 litri. Grazie alla sua grande capacità, puoi preparare impasti abbondanti in un'unica sessione; è perfetta per le famiglie numerose o per chi ama cucinare in quantità.

Il manico integrato facilita la presa e il versamento del contenuto, rendendo l’utilizzo ancora più pratico e comodo. Non di meno, la Kenwood KMIX KMX750RD è fornita di tre accessori essenziali per la preparazione degli impasti:

Gancio impastatore: perfetto per pane, pizza e focacce;

Frusta K: ideale per dolci, biscotti e pasta frolla;

Frusta a filo: perfetta per montare panna, albumi e creme.

Grazie a questi strumenti, puoi preparare qualsiasi tipo di impasto senza bisogno di acquistare accessori aggiuntivi.

Una delle caratteristiche che rendono questa impastatrice versatile e unica è la possibilità di espanderne le funzionalità. L’azienda mette a disposizione oltre 20 accessori acquistabili separatamente, tra cui:

Tritacarne;

Sfogliatrice per pasta;

Frullatore;

Macinacereali.

Grazie al suo motore potente, alla ciotola capiente e agli accessori inclusi, l’impastatrice planetaria Kenwood kMix KMX750RD è un’ottima scelta per chi ama la cucina e vuole un prodotto affidabile e versatile.

