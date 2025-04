Cottura perfetta da Chef, ma a casa tua: il Roner KitchenBoss è in mega sconto su Amazon

Ti piace cucinare e vuoi provare un modo preciso e facile per cuocere carne, pesce o verdure come un vero chef? Il KitchenBoss WiFi Sous Vide Roner (oggi a soli 89,99€ grazie al coupon da applicare con 20€ di sconto) è lo strumento perfetto per portare in cucina la famosa cottura a bassa temperatura, usata nei ristoranti di alta cucina… ma con tutta la semplicità di casa tua.

Perfetto per chi ama cucinare con cura e con strumenti idonei

"Sous vide" vuol dire "sotto vuoto" in francese. È un metodo in cui si cuoce il cibo lentamente, in acqua calda, a temperatura controllata, mantenendolo tenero, succoso e pieno di sapore. Risultato? Cibo mai troppo cotto, mai bruciato, e sempre morbido dentro e fuori. Con la connessione Wi-Fi puoi controllare tutto dal tuo smartphone.

Puoi stare in salotto, leggere un libro o uscire a fare la spesa: il roner mantiene la temperatura precisa e ti avvisa quando è pronto. È perfetto anche per chi ha poco tempo ma vuole mangiare bene. Il KitchenBoss tiene la temperatura tra 40°C e 90°C, con un controllo super preciso.

Questo significa che puoi cuocere bistecche rosa perfette, rendere il pollo tenere come mai prima, cuocere le uova come nei brunch americani, preparare salmoni succosi e mai secchi, e persino cuocere verdure croccanti ma perfettamente cotte. Il roner è IPX7, quindi è completamente impermeabile. Nessun rischio anche se lo immergi un po’ di più per sbaglio.

In più è silenziosissimo: non disturba mai, nemmeno se lo usi di sera mentre i bambini dormono. La potenza da 1100 W lo rende veloce nel raggiungere la temperatura, anche se usi una pentola grande.

Aspirante chef e non solo, questo è per te: acquista il Roner KitchenBoss a soli 89,99€ grazie al coupon da applicare con 20€ di sconto.