Costume intero per vere nuotatrici: resiste al cloro e ora costa quasi la metà!

Scegliere un costume da nuoto non è solo una questione di stile o di prezzo: per chi frequenta regolarmente la piscina, la qualità dei materiali e l’attenzione ai dettagli fanno davvero la differenza. Questo modello arena Swim ti stupirà quanto a rapporto qualità/prezzo: oggi è possibile acquistarlo a 20,49 euro, con uno sconto del ben 46% rispetto al prezzo di listino.

Materiali tecnici e attenzione alla sostenibilità

Uno degli aspetti che colpisce di questo modello è la scelta del tessuto MaxLife ECO-FABRIC, un materiale sviluppato per offrire resistenza e comfort anche dopo molte sessioni di allenamento. La totale resistenza al cloro e la protezione UV UPF 50+ rendono il costume adatto sia per le vasche coperte che per le attività all’aperto. Il tessuto nasce da una selezione di poliestere riciclato, con almeno il 50% proveniente da bottiglie PET.

La progettazione di questo costume punta a coniugare performance e responsabilità ambientale: la filiera produttiva è stata ottimizzata per ridurre i consumi energetici, limitare le emissioni di CO₂ e contenere lo spreco d’acqua. Una scelta che risponde alle esigenze di chi pratica sport con regolarità, ma desidera anche contribuire a una maggiore sostenibilità.

Il design del costume arena si distingue per la presenza di spalline ampie e uno schienale pensato per offrire il giusto sostegno anche durante le sessioni più intense. Questa soluzione ergonomica garantisce che il costume resti ben aderente al corpo, mantenendo la sua forma anche dopo molte ore in acqua.

Un ulteriore vantaggio è la certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX, che assicura l’assenza di sostanze nocive nei materiali impiegati. Si tratta di un aspetto importante per chi cerca prodotti sicuri, testati secondo criteri rigorosi da enti indipendenti.

Il rapporto tra tecnologia, sostenibilità e praticità rappresenta il punto di forza di questo costume, pensato per chi vuole unire performance e attenzione all’ambiente, senza rinunciare alla comodità d’uso. Acquistalo ora su Amazon quasi a metà prezzo.

