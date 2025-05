Controlli la porta d’ingresso dal divano… o da Bali: il videocitofono del futuro è smart (ed è anche in sconto)

Acquista adesso la soluzione perfetta per proteggere e monitorare la tua casa; ci riferiamo al videocitofono EZVIZ CP7, un dispositivo che unisce design moderno e tecnologia avanzata, ora disponibile su Amazon a un prezzo competitivo di 269,99€, con uno sconto di 30€ rispetto al prezzo originale.

Videocitofono EZVIZ CP7: best buy a questo prezzo

Il cuore di questo sistema è un monitor touch a colori da 7 pollici, progettato per semplificare ogni operazione. Attivandosi automaticamente quando qualcuno suona alla porta, il display permette di vedere chiaramente chi si trova all’ingresso e consente di configurare, rispondere ai visitatori e gestire l’archiviazione dei filmati direttamente dallo schermo.

Dal punto di vista tecnico, il videocitofono offre una risoluzione 2K e un ampio angolo di visione di 162°, assicurando immagini dettagliate e chiare. La visione notturna a infrarossi, efficace fino a 5 metri, garantisce sicurezza continua anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Un aspetto che distingue il CP7 è la sua capacità di garantire un controllo degli accessi in qualsiasi momento e luogo. Attraverso l’app EZVIZ, il monitor interno o i tag RFID inclusi, è possibile aprire porte e cancelli con estrema facilità, adattandosi perfettamente sia a contesti residenziali che a piccoli uffici.

Un’altra caratteristica innovativa è il rilevamento del movimento integrato, che analizza in tempo reale l’area circostante, inviando notifiche immediate al rilevamento di presenze umane. Inoltre, è possibile personalizzare le zone di monitoraggio e regolare la sensibilità del sensore per evitare falsi allarmi.

Il videocitofono EZVIZ CP7 rappresenta un investimento intelligente, visto che coniuga sicurezza, praticità e tecnologia avanzata. Se cerchi una soluzione affidabile e innovativa per la gestione degli accessi e la videosorveglianza, questo dispositivo è sicuramente da considerare. Oggi costa soltanto 269,99€, con lo sconto del 10%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.