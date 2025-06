Controlla ogni angolo della casa, anche di notte: questa videocamera da interni è in sconto su Amazon

Una soluzione di videosorveglianza che combina efficienza e accessibilità: la videocamera da interni di Tenda è disponibile su Amazon ad un prezzo super vantaggioso.

Grazie a uno sconto del 23%, è acquistabile a soli 12,99 euro, rispetto al prezzo originale di 21,99 euro. Questo dispositivo rappresenta un'opportunità interessante per chi cerca una soluzione tecnologica avanzata senza dover investire cifre elevate.

Videocamera da interni Tenda: l’accessorio che devi avere oggi su Amazon

La telecamera si distingue per la qualità dell'immagine in risoluzione 2K FHD (2304x1296 pixel), garantendo dettagli nitidi in ogni condizione. Anche al calar della notte, la visione notturna estesa fino a 12 metri assicura un monitoraggio efficace. La rotazione motorizzata a 360° e l'inclinazione verticale di 70° eliminano virtualmente i punti ciechi, offrendo una copertura completa dell'ambiente.

Tra le altre caratteristiche, spicca la comunicazione bidirezionale, resa possibile dal microfono e dall'altoparlante integrati. Questa funzione consente non solo di interagire con familiari o animali domestici, ma anche di scoraggiare eventuali intrusi. Per quanto riguarda l'archiviazione, il dispositivo supporta sia il cloud storage (con tre mesi di prova gratuita) sia schede SD fino a 256 GB, con un sistema di crittografia certificato ISO/IEC 27018 per garantire la sicurezza dei dati.

Un aspetto che merita attenzione è l'integrazione di un sistema di intelligenza artificiale per il rilevamento umano in tempo reale. Questa funzione permette alla telecamera di distinguere tra movimenti generici e la presenza di persone, inviando notifiche mirate tramite l'applicazione TDSEE. In questo modo, i falsi allarmi vengono ridotti al minimo, migliorando l'efficacia del sistema.

La Tenda CP3 V3.0 si avvale della tecnologia Wi-Fi 6, che assicura una connessione più stabile e veloce rispetto agli standard precedenti, migliorando la trasmissione anche in ambienti con pareti divisorie.Inoltre, la confezione include un adattatore di alimentazione con cavo da 1,5 metri, una guida rapida e un kit per il montaggio a parete, rendendo l'installazione semplice e immediata.

Oltre alla sorveglianza, il dispositivo si presta anche come monitor per bambini o animali domestici, offrendo una versatilità che lo rende adatto a diverse esigenze. Per chi desidera migliorare la sicurezza della propria abitazione con un prodotto affidabile e tecnologicamente avanzato, questa telecamera rappresenta una scelta da considerare. Acquistala adesso su Amazon a soli 12,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

