Controlla l'ingresso dal tuo smartphone: il videocitofono smart di Bticino è in super offerta

Il videocitofono smart Wi-Fi Bticino 335253 rappresenta una soluzione all’avanguardia per migliorare la sicurezza e il comfort della propria abitazione. Grazie a uno sconto del 26%, il prezzo attuale è di 169,49 euro rispetto al precedente di 229 euro, rendendolo un’opportunità interessante per chi desidera un dispositivo tecnologico avanzato.

Un design pensato per ogni abitazione

Adatto a diverse tipologie di case, il Bticino 335253 si integra perfettamente sia in abitazioni monofamiliari che in contesti più complessi come bifamiliari o multipiano. La possibilità di collegare fino a tre monitor interni garantisce una copertura ottimale, offrendo la massima praticità per gestire le chiamate alla porta.

Il monitor da 7 pollici si distingue per un design moderno e compatto rendendolo ideale per ogni ambiente. I cinque tasti touch integrati consentono un rapido accesso a funzioni essenziali come l’apertura del cancello, l’attivazione della telecamera e il controllo dell’illuminazione esterna.

Uno dei principali vantaggi del Bticino 335253 è la facilità di installazione. Non sono necessari interventi murari complessi: basta un cavo a due fili per collegare monitor e pulsantiera, con una distanza massima supportata di 100 metri. Questa soluzione è perfetta anche per proprietà di ampie dimensioni.

La caratteristica che rende questo videocitofono particolarmente innovativo è la sua connettività WiFi. Attraverso l’app gratuita Door Entry Easykit, disponibile per dispositivi Android e iOS, è possibile gestire il videocitofono da remoto. Rispondere al citofono, comunicare con i visitatori e aprire il cancello diventano operazioni semplici, anche quando si è lontani da casa. Questo sistema elimina definitivamente il rischio di perdere consegne o visite importanti.

Il dispositivo è alimentato tramite una spina plug-in da 30W con un cavo di 1,85 metri, estendibile grazie all’accessorio incluso nella confezione. Inoltre, la compatibilità con altri modelli della linea Easykit a 2 fili consente un’integrazione semplice con sistemi preesistenti.

Investire in un videocitofono di Bticino significa scegliere una soluzione tecnologica e versatile per migliorare la sicurezza e la gestione della propria abitazione. Con lo sconto attuale, è un’occasione da non perdere per trasformare la casa in uno spazio più intelligente e sicuro. Compralo adesso a 169,49€.

