Controlla la tua casa ovunque tu sia con la videocamera da esterni di EZVIZ (prezzo shock, è in offerta)

La videocamera EZVIZ C8c è la soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo di sorveglianza esterna versatile e tecnologicamente avanzato. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 5%, questa telecamera Wi-Fi offre una panoramica completa a un prezzo di 47,49€.

Telecamera EZVIZ in offerta su Amazon: imperdibile

Tra le sue caratteristiche principali spicca la capacità di rotazione a 360 gradi, che consente di eliminare i punti ciechi. Il dispositivo supporta movimenti orizzontali fino a 350° e verticali fino a 80°, un aspetto che diventa particolarmente utile grazie alla funzione di tracciamento automatico, capace di seguire in tempo reale i movimenti rilevati nell'area sorvegliata.

Compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, la EZVIZ C8c si integra perfettamente in un ecosistema smart home. Attraverso l'app EZVIZ è possibile configurare fino a 12 punti predefiniti per orientare automaticamente la telecamera verso aree specifiche.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale rappresenta un ulteriore punto di forza. Il sistema distingue la presenza umana da altri movimenti, riducendo così i falsi allarmi dovuti, ad esempio, al passaggio di animali o a eventi naturali. Gli utenti possono inoltre configurare zone di rilevamento personalizzate, adattandole alle proprie necessità.

La sicurezza è ulteriormente garantita da un sistema di difesa attiva che combina una potente sirena e proiettori luminosi. Grazie all'audio bidirezionale, è possibile comunicare direttamente con chi si trova nell'area monitorata, il tutto gestibile comodamente da smartphone, ovunque ci si trovi.

Se desideri una soluzione affidabile per la sorveglianza della tua casa, approfitta ora dell'offerta in corso per dotarti di un dispositivo che combina tecnologia avanzata e un prezzo competitivo. La videocamera EZVIZ C8c costa solo 47,49€, IVA inclusa.

