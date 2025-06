Controlla la tua casa anche quando sei in giro, senza stress: due videocamere al prezzo di una

EZVIZ C8c è una telecamera di sorveglianza che combina intelligenza artificiale e copertura a 360 gradi, garantendo così una protezione completa ad un prezzo accessibile. Il bundle comprendente due pezzi è in offerta a circa 99,99 euro su Amazon, si presenta come una soluzione versatile e moderna per la sicurezza domestica, senza la necessità di abbonamenti aggiuntivi.

Due videocamere EZVIZ al prezzo di una, offerta lampo

Uno dei principali punti di forza del modello C8c è la sua capacità di monitoraggio panoramico. Grazie alla rotazione orizzontale di 350° e verticale di 80°, questa telecamera WiFi elimina quasi completamente gli angoli ciechi, seguendo automaticamente i movimenti rilevati.

Per quanto riguarda le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, la EZVIZ C8c si distingue per la lente con apertura F1,6, capace di catturare immagini a colori nitide anche di notte, con una visibilità fino a 20 metri. La certificazione impermeabile la rende ideale per l’installazione all’esterno, garantendo resistenza a pioggia e intemperie.

Un altro aspetto che distingue il dispositivo è l’integrazione di un sistema di intelligenza artificiale avanzato. Questo permette di distinguere tra persone e oggetti in movimento, riducendo i falsi allarmi e consentendo una personalizzazione delle aree di rilevamento. In questo modo, l’utente può ricevere notifiche mirate, relative solo alle zone di reale interesse.

La telecamera non si limita a osservare. In caso di intrusione, è possibile attivare una sirena e dei faretti luminosi per dissuadere eventuali malintenzionati. La funzione di comunicazione audio bidirezionale consente di interagire direttamente con i visitatori tramite smartphone, ovunque ci si trovi.

Con un eccellente rapporto qualità-prezzo, la EZVIZ C8c si posiziona come una scelta interessante per chi cerca un sistema di sicurezza completo ed efficace.

