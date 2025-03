Controlla i tuoi dispositivi con la voce grazie alla presa smart Amazon Basics ad un SUPER PREZZO

Se vuoi rendere la tua casa sempre più smart sei nel posto giusto. Oggi, su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera è disponibile una promo molto interessante su un prodotto che aumenta il livello della domotica in casa: la presa smart targata Amazon Basics viene messa in sconto del 30% e viene venduta a 9€. Approfittane subito!

Presa smart Amazon Basics: scontatissima e prezzo choc

Inizia a usarla in pochi minuti grazie diverse opzioni di configurazione, inclusa un'esperienza "zero touch" quando selezioni "Collega il dispositivo al mio account Amazon" al momento dell'acquisto. Programma l'accensione e lo spegnimento automatico di apparecchi collegati, come luci o ventilatori, o controllali da remoto tramite l'app Alexa quando non sei a casa.

La spina si inserisce perfettamente in una presa, lasciando libere le prese e le uscite rimanenti; ideale per più apparecchi come luci natalizie, stufe, ventilatori, lampade, bollitori d'acqua, macchine per il caffè e altro ancora.

Programma l'accensione e lo spegnimento della smart plug a orari prestabiliti, con un comando vocale o all'alba e al tramonto. Tutto sarà controllabile tramite la voce grazie alla compatibilità con l'assistente Alexa. Configura e gestisci i dispositivi connessi direttamente nell'app Alexa; non sono necessari ulteriori smart hub o app di terze parti.

Se ti piace l'idea di una casa sempre più intelligente e sempre più all'avanguardia allora sei assolutamente nel posto giusto e questa promozione, con spese di spedizione e gratuite, fa assolutamente al caso tuo. Non perdere questa occasione.

