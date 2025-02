Connessione 5G e display rivoluzionario: TCL 40NXTPAPER, uno smartphone unico nel suo genere

TCL 40 NXTPAPER 5G è uno smartphone veramente rivoluzionario e innovativo; è un prodotto unico nel suo genere visto che è stato progettato per chi è alla ricerca di un telefono concreto, dalle prestazioni premium, e che garantisca al contempo un’esperienza visiva confortevole. Di fatto, è dotato di schermo HD+ da 6,6" con refresh rate a 90Hz, 256GB di memoria espandibile, 12GB di RAM (6GB+6GB di espansione) e tripla fotocamera da 50MP, offre un’esperienza fluida e reattiva in ogni ambito. Corri a prenderlo su Amazon; lo trovi al prezzo sensazionale di soli 109,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, grazie a un’offerta a tempo limitato. Si tratta di un costo eccezionale per chi vuole un dispositivo 5G affidabile e conveniente.

TCL 40 NXTPAPER 5G: smartphone potente con display innovativo in offerta a tempo limitato

La tecnologia NXTPAPER ti permette di avere un display più naturale e meno affaticante per gli occhi, visto che riduce la luce blu senza sacrificare qualità e nitidezza. È perfetto per chi legge e guarda contenuti per molte ore; questo schermo ti promette colori vividi e ottima visibilità in qualsiasi condizione di luce.

Grazie ai 12 GB di RAM totali (6GB fisici + 6GB di espansione virtuale) e ai 256GB di memoria interna, il TCL 40 NXTPAPER può gestire senza problemi app pesanti, giochi e software in multitasking senza lag. La memoria è espandibile con microSD, e offre spazio sufficiente per foto, video e documenti.

La tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP può catturare immagini dettagliate con ottimi contrasti e colori bilanciati ed è ideale per realizzare fotografie e video di altissima qualità, anche in condizioni di luce non ottimali.

La batteria da 5010mAh invece, promette un’autonomia di un’intera giornata, così potrai utilizzare il telefono senza preoccuparti della ricarica. C’è anche il modem 5G per una navigazione ultraveloce.

In definitiva, il TCL 40 NXTPAPER 5G è uno smartphone perfetto per chi desidera un telefono con un display confortevole per gli occhi, capace di assicurare ottime prestazioni e dotato di un modem 5G a un prezzo accessibile. Grazie all’offerta a tempo limitato su Amazon, lo potrai acquistare al prezzo speciale di soli 109,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.