Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Migliori
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni su Copenaghen e OsloSconfinamenti russiStato di PalestinaCiro Grillo condannatoPallone d'oro 2025
Acquista il giornale
MiglioriCon questo macinacaffè portatile potrai goderti il tuo espresso ovunque tu sia, anche in montagna o al mare
23 set 2025
WhatsAppXPrint
A cura di BlazeMedia

Con questo macinacaffè portatile potrai goderti il tuo espresso ovunque tu sia, anche in montagna o al mare

Il nuovo macinacaffè portatile CEVING con 38 impostazioni, batteria 2000mAh e ricarica Type-C è in offerta su Amazon a 31,99 euro.

macinacaffè portatile

macinacaffè portatile

Per chi desidera una soluzione pratica e performante per la preparazione del caffè fuori casa, il CEVING ProGrind X1 si propone come un’opzione interessante, attualmente disponibile su Amazon Italia con una riduzione di prezzo che lo rende ancora più accessibile rispetto al passato. La proposta, oggi in promozione a 31,99 euro invece dei consueti 39,99 euro, permette di avvicinarsi a un dispositivo pensato per chi non vuole rinunciare a qualità e personalizzazione, pur muovendosi tra ufficio, viaggi o contesti outdoor.

Approfitta subito della promo su Amazon

Design compatto e cura per i dettagli

Uno degli aspetti che più colpisce del ProGrind X1 è la portabilità: con dimensioni di 7 x 7 x 20,3 cm e un peso contenuto di appena 400 grammi, si inserisce facilmente nello zaino o nella borsa senza occupare spazio superfluo. L’attenzione al design non si limita alle misure, ma si estende anche alla praticità d’uso, con una ghiera di regolazione esterna facilmente accessibile e materiali pensati per resistere agli spostamenti frequenti.

Macinacaffè portatile alimentato a batteria con 38 impostazioni regolabili, macinino per chicchi di caffè ricaricabile, silenzioso macinacaffè senza fili per viaggi, campeggio, espresso, versare, ecc

Macinacaffè portatile alimentato a batteria con 38 impostazioni regolabili, macinino per chicchi di caffè ricaricabile, silenzioso macinacaffè senza fili per viaggi, campeggio, espresso, versare, ecc

31.99 39.99 20%
Vedi l'offerta

Il cuore del dispositivo è rappresentato da un motore di nuova generazione, capace di offrire una velocità di macinatura superiore del 70% rispetto ai principali concorrenti a batteria. Questo consente di ottenere il proprio caffè macinato in tempi molto ridotti, una caratteristica particolarmente apprezzata da chi, al mattino, preferisce non dover attendere troppo prima di gustare la propria bevanda.

Da segnalare anche la batteria da 2000mAh, che garantisce fino a 30 sessioni di utilizzo con una sola carica. Un valore che, nella pratica quotidiana, significa settimane di autonomia senza la necessità di ricorrere frequentemente alla presa di corrente. La ricarica avviene tramite connettore Type-C, una soluzione ormai standard che permette di utilizzare i caricabatterie già in dotazione con altri dispositivi elettronici.

Ordina ora su Amazon

Un elemento distintivo del prodotto è la possibilità di scegliere tra 38 livelli di regolazione della macinatura, adattandosi così alle esigenze di chi predilige un caffè filtrato, una French press o un espresso dalla grana fine. La selezione della granulometria avviene tramite una ghiera esterna, pensata per essere utilizzata anche fuori casa, senza dover smontare componenti o ricorrere ad accessori aggiuntivi.

A differenza di molti altri dispositivi portatili, il ProGrind X1 permette l’utilizzo continuo anche durante la ricarica e si distingue per l’equilibrio tra prestazioni e dimensioni contenute, offrendo una soluzione concreta per chi desidera un’esperienza di caffè su misura, ovunque si trovi. Costa solo 31,99 euro con le offerte del giorno su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata