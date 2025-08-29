Con questa multipresa rendi tutto smart spendendo pochissimo

Se stai cercando un modo per rivoluzionare la gestione dell’energia nella tua casa senza complicarti la vita, oggi hai davanti una di quelle occasioni che non capitano spesso: la multipresa smart Meross MSP844SMA con tecnologia Matter è disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante, solo 47,59€, grazie a uno sconto del 15% che la rende ancora più appetibile. Questa multipresa rappresenta la sintesi perfetta tra praticità, tecnologia avanzata e risparmio energetico, con uno sguardo al futuro grazie alla compatibilità con lo standard Matter, che è un po’ come l’USB della domotica.

Una soluzione smart completissima

Quante volte hai desiderato avere tutto sotto controllo con un solo gesto? La multipresa smart Meross risponde proprio a questa esigenza, proponendosi come il fulcro della domotica. Il vero punto di forza sta nell’adozione del protocollo Matter, una scelta che non solo assicura compatibilità con tutti i principali ecosistemi (Alexa, Apple HomeKit, Google Home), ma garantisce anche una configurazione più semplice che mai.

Dimentica le vecchie procedure laboriose: con Matter Simple Setup, basta collegare la multipresa e lasciar fare ad Alexa, a patto che tu abbia lo stesso account per acquisto e assistente vocale. E per chi preferisce i metodi classici, resta sempre disponibile il pairing tradizionale Matter.

Quando si parla di dispositivi smart, spesso si rischia di trascurare l’aspetto tecnico. Qui, invece, ogni dettaglio è stato pensato per offrire qualcosa in più: la presenza della tecnologia GaN permette una ricarica da 30W tramite due porte USB-C Power Delivery, ideali per dispositivi come iPhone e iPad che raggiungono rispettivamente i 20W e i 30W senza bisogno di adattatori. Completano la dotazione due porte USB-A, per una versatilità senza compromessi, e un cavo da 1,8 metri che offre massima libertà di posizionamento, sia in casa che in ufficio.

Le quattro prese AC possono essere gestite singolarmente, mentre le quattro porte USB si controllano a gruppi, offrendo un livello di flessibilità che si adatta alle esigenze di ogni ambiente. Con un supporto fino a 16A e 3680W, questa multipresa non teme neppure gli elettrodomestici più esigenti.

Ma il vero asso nella manica sono i contatori energetici integrati, che ti permettono di monitorare i consumi in tempo reale e, se hai un impianto fotovoltaico, anche di tenere di far combaciare i momenti di produzione di energia solare con quelli di consumo dell’energia elettrica.

La sicurezza è un altro elemento che non viene mai trascurato: materiali ignifughi certificati V0 e un’anima in rame ispessito da 1,5 mm² sono garanzia di affidabilità anche in caso di sovraccarico. Il design compatto, unito alla possibilità di montaggio a parete, consente di ottimizzare gli spazi senza rinunciare a stile e funzionalità.

La gestione tramite app Meross aggiunge un ulteriore livello di personalizzazione: puoi programmare accensioni e spegnimenti, creare routine personalizzate, condividere il controllo con altri membri della famiglia e sfruttare la compatibilità sia con iOS che con Android.

Un’occasione da cogliere al volo

Oggi, con lo sconto attivo su Amazon, la multipresa smart Meross MSP844SMA diventa ancora più interessante: un piccolo investimento che si traduce in un grande salto di qualità nella gestione della tua casa. Non capita spesso di trovare un prodotto che riesca a coniugare così bene tecnologia, semplicità e risparmio, rendendo ogni ambiente più efficiente e intelligente.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.