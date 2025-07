Con l’aspirapolvere cordless più venduta su Amazon per il Prime Day, pulire casa sarà un gioco da ragazzi

Con la serie Philips 5000 Flex XC5243/10, l’aspirapolvere senza fili trova una nuova dimensione in termini di praticità e prestazioni. Oggi è possibile trovarlo su Amazon a 249,99 euro, un prezzo che riflette uno sconto superiore al 25% rispetto al listino.

Philips 5000 Flex XC5243/10: pulizia intelligente e design funzionale

Tra i punti di forza di questo modello spicca la tecnologia PowerCyclone 10, in grado di generare un flusso d’aria fino a 840 litri al minuto. Questo consente di affrontare la polvere più ostinata e i detriti quotidiani, anche su superfici estese, mantenendo costante l’efficienza energetica. La batteria sostituibile offre un’autonomia fino a 60 minuti in modalità Eco e 15 minuti in modalità Turbo, una caratteristica che permette di completare la pulizia di ambienti di grandi dimensioni senza interruzioni.

Il design pieghevole, caratterizzato dal tubo Flex, consente di raggiungere facilmente le zone più difficili, come sotto i mobili o tra gli ostacoli, senza doversi piegare. Questo aspetto rende il Philips 5000 Flex particolarmente adatto a chi cerca una soluzione pratica per la gestione quotidiana della casa, specialmente in appartamenti con spazi limitati o arredi complessi.

Un altro elemento distintivo è la spazzola TriActive Multi LED, pensata per guidare l’utente nella raccolta della polvere anche negli angoli meno visibili. L’illuminazione integrata permette di individuare lo sporco residuo su ogni tipo di pavimento, arrivando a rimuovere fino al 99,9% della polvere in una sola passata e raggiungendo anche i bordi delle pareti, fino a 3 mm di distanza.

Per chi desidera rinnovare la gestione delle pulizie domestiche con una soluzione che coniuga tecnologia, comfort e flessibilità, Philips 5000 Flex XC5243/10 rappresenta una proposta da valutare con attenzione.

